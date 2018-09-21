У Луцьку відкривають нову освітню студію з підготовки до ЗНО*





1 вересня в Луцьку відкриваються курси підготовки школярів до зовнішнього незалежного оцінювання. Ми дізналися деталі.



Про проект



Проекту Світлана Король. Сьогодні це 3 освітніх студії в Києві та команда з 35 талановитих викладачів, серед яких 6 кандидатів наук та 7 аспірантів. В освітній студії учні готуються до ЗНО та ДПА, підтягують та поглиблено вивчають шкільні предмети, відвідують практичні та лабораторні заняття. Розвивають та навчають кожного учня із урахуванням його цілей, потреб, навичок та емоційного стану, адже кожен учень - особистість, яка потребує індивідуального підходу і траєкторії навчання.



Про підготовку до ЗНО



Навчальний процес в Educator організували так, щоб прокачати знання й навички, отримати високі бали на ЗНО. Перед стартом навчання учні пишуть тест для визначення початкового рівня. На основі тесту викладачі підбирають оптимальний формат занять, розподіляють учнів на групи та складають індивідуальний план підготовки до ЗНО. Програма кожного курсу відповідає рекомендованій програмі підготовки до ЗНО УЦОЯО. Викладачі готують авторські конспекти, щомісяця пишуться тести «репетиція ЗНО», які дозволяють моніторити якість підготовки до ЗНО протягом року та інформувати батьків про успіхи дітей у навчанні.



Заняття з кожного предмету проходять у міні-групах. І вони набагато ефективніші, ніж один-на-один - педагог і учень. Зі слів засновниці курсів, такий формат дає можливість використовувати ефект змагання. На індивідуальних заняттях це неможливо, немає темпу, учень розуміє, що може розслабитися, а педагог нікуди не дінеться і підлаштується. В групі 4-6 учнів, що дозволяє зберігати індивідуальний підхід, ефективно розподіляти увагу викладача та працювати продуктивно.



Результат самого тесту – це ж не тільки знання, це і уважність, і здатність сконцентруватися, це все ж таки ще й психологічний момент. Дуже часто діти не вірять у свої сили й починають нервуватись, через що виправляють у тесті правильні відповіді. З цим в студії теж працюють, є система турботи про учнів - цикл тренінгів, на яких можна навчитись управляти своїм часом, освоїти техніки медитації, навчитися розраховувати час на іспитах, учні дізнаються, як концентрувати увагу на завданнях контрольної роботи, а не на страху невдачі, ознайомляться з вправами, які допоможуть приборкати хвилювання.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Вже зовсім скоро стартує новий навчальний рік. Для випускників шкіл та їхніх батьків це час, коли визначаються пріоритети та обирається вектор для майбутнього. Перехідною ланкою між шкільним та студентським життям є складання тестів ЗНО. ЗНО є обов’язковою складовою для вступу до вищого навчального закладу і це факт. Якщо випускник має високі амбіції, то потрібно багато працювати та правильно структурувати свою підготовку.1 вересня в Луцьку відкриваються курси підготовки школярів до зовнішнього незалежного оцінювання. Ми дізналися деталі.Проекту Educator в Києві 2 роки, засновницею нової студії в Луцьку буде. Сьогодні це 3 освітніх студії в Києві та команда з 35 талановитих викладачів, серед яких 6 кандидатів наук та 7 аспірантів. В освітній студії учні готуються до ЗНО та ДПА, підтягують та поглиблено вивчають шкільні предмети, відвідують практичні та лабораторні заняття. Розвивають та навчають кожного учня із урахуванням його цілей, потреб, навичок та емоційного стану, адже кожен учень - особистість, яка потребує індивідуального підходу і траєкторії навчання.Навчальний процес в Educator організували так, щоб прокачати знання й навички, отримати високі бали на ЗНО. Перед стартом навчання учні пишуть тест для визначення початкового рівня. На основі тесту викладачі підбирають оптимальний формат занять, розподіляють учнів на групи та складають індивідуальний план підготовки до ЗНО. Програма кожного курсу відповідає рекомендованій програмі підготовки до ЗНО УЦОЯО. Викладачі готують авторські конспекти, щомісяця пишуться тести «репетиція ЗНО», які дозволяють моніторити якість підготовки до ЗНО протягом року та інформувати батьків про успіхи дітей у навчанні.Заняття з кожного предмету проходять у міні-групах. І вони набагато ефективніші, ніж один-на-один - педагог і учень. Зі слів засновниці курсів, такий формат дає можливість використовувати ефект змагання. На індивідуальних заняттях це неможливо, немає темпу, учень розуміє, що може розслабитися, а педагог нікуди не дінеться і підлаштується. В групі 4-6 учнів, що дозволяє зберігати індивідуальний підхід, ефективно розподіляти увагу викладача та працювати продуктивно.Результат самого тесту – це ж не тільки знання, це і уважність, і здатність сконцентруватися, це все ж таки ще й психологічний момент. Дуже часто діти не вірять у свої сили й починають нервуватись, через що виправляють у тесті правильні відповіді. З цим в студії теж працюють, є система турботи про учнів - цикл тренінгів, на яких можна навчитись управляти своїм часом, освоїти техніки медитації, навчитися розраховувати час на іспитах, учні дізнаються, як концентрувати увагу на завданнях контрольної роботи, а не на страху невдачі, ознайомляться з вправами, які допоможуть приборкати хвилювання.

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