Мешканці сіл біля Луцька вийдуть на мітинг через щоденне відключення світла
Сьогодні, 18:50
Під стінами ПрАТ “Волиньобленерго” мешканці сіл Струмівки, Боратина, Підгайців, Рованців та Липин збираються на мітинг.
Протест відбудеться у понеділок, 15 липня, під стінами “Волиньобленерго” на вулиці Єршова, 4, – повідомила жителька села Струмівка Олена Кулієва 12 каналу.
Головна вимога селян – назвати та усунути причину частих відключень електроенергії.
"Люди страждають через перепади електроенергії вже не перший рік – світло відключають ледь не щодня, а причини таких заходів енергетики не називають", – розповіла Олена.
Вона додала, років 6 тому вже писали скарги, прийшли електрики, щось зробили і все закінчилося.
"А років 2 тому почалися нові проблеми – іноді щодня, іноді через день нам відключають світло. Просто так, без попередження. А коли дзвонимо дізнатися причину – нічого конкретного не кажуть”, – пояснила жінка.
Початок акції – о 9:00.
Зауважимо, організатори просять долучитися усіх, кого турбує ця проблема. А також закликають ЗМІ підтримати їх інформаційно.
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Протест відбудеться у понеділок, 15 липня, під стінами “Волиньобленерго” на вулиці Єршова, 4, – повідомила жителька села Струмівка Олена Кулієва 12 каналу.
Головна вимога селян – назвати та усунути причину частих відключень електроенергії.
"Люди страждають через перепади електроенергії вже не перший рік – світло відключають ледь не щодня, а причини таких заходів енергетики не називають", – розповіла Олена.
Вона додала, років 6 тому вже писали скарги, прийшли електрики, щось зробили і все закінчилося.
"А років 2 тому почалися нові проблеми – іноді щодня, іноді через день нам відключають світло. Просто так, без попередження. А коли дзвонимо дізнатися причину – нічого конкретного не кажуть”, – пояснила жінка.
Початок акції – о 9:00.
Зауважимо, організатори просять долучитися усіх, кого турбує ця проблема. А також закликають ЗМІ підтримати їх інформаційно.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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