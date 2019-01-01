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Мешканці сіл біля Луцька вийдуть на мітинг через щоденне відключення світла

Мешканці сіл біля Луцька вийдуть на мітинг через щоденне відключення світла
Під стінами ПрАТ “Волиньобленерго” мешканці сіл Струмівки, Боратина, Підгайців, Рованців та Липин збираються на мітинг.

Протест відбудеться у понеділок, 15 липня, під стінами “Волиньобленерго” на вулиці Єршова, 4, – повідомила жителька села Струмівка Олена Кулієва 12 каналу.

Головна вимога селян – назвати та усунути причину частих відключень електроенергії.

"Люди страждають через перепади електроенергії вже не перший рік – світло відключають ледь не щодня, а причини таких заходів енергетики не називають", – розповіла Олена.

Вона додала, років 6 тому вже писали скарги, прийшли електрики, щось зробили і все закінчилося.

"А років 2 тому почалися нові проблеми – іноді щодня, іноді через день нам відключають світло. Просто так, без попередження. А коли дзвонимо дізнатися причину – нічого конкретного не кажуть”, – пояснила жінка.

Початок акції – о 9:00.

Зауважимо, організатори просять долучитися усіх, кого турбує ця проблема. А також закликають ЗМІ підтримати їх інформаційно.

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Теги: Мешканці сіл Луцька, протест, відключення світла
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