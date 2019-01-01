Мешканці сіл біля Луцька вийдуть на мітинг через щоденне відключення світла

Під стінами ПрАТ “Волиньобленерго” мешканці сіл Струмівки, Боратина, Підгайців, Рованців та Липин збираються на мітинг.Протест відбудеться у понеділок, 15 липня, під стінами “Волиньобленерго” на вулиці Єршова, 4, – повідомила жителька села СтрумівкаГоловна вимога селян – назвати та усунути причину частих відключень електроенергії."Люди страждають через перепади електроенергії вже не перший рік – світло відключають ледь не щодня, а причини таких заходів енергетики не називають", – розповіла Олена.Вона додала, років 6 тому вже писали скарги, прийшли електрики, щось зробили і все закінчилося."А років 2 тому почалися нові проблеми – іноді щодня, іноді через день нам відключають світло. Просто так, без попередження. А коли дзвонимо дізнатися причину – нічого конкретного не кажуть”, – пояснила жінка.Початок акції – о 9:00.Зауважимо, організатори просять долучитися усіх, кого турбує ця проблема. А також закликають ЗМІ підтримати їх інформаційно.