Вибори до Верховної Ради: яким повинен бути депутат від Луцька. НАЖИВО

Хто балотуватиметься до Верховної Ради від Луцька та що кандидати обіцяють у своїх передвиборчих програмах? Які проблеми повинен вирішувати народний обранець та що самі лучани очікують від новообраного депутата, який представлятиме наше місто у парламенті?Пишіть свої запитання у коментарях під прямою трансляцією і на найвлучніші почуємо відповіді під час ефіру головного на Волині суспільно-політичного ток-шоу «Протилежний Погляд LIVE».Гості у студії: головний редактор ІА "Конкурент", журналістка видання "Перший", журналістка телеканалу "UA: ВОЛИНЬ"та голова ГО "Асоціація журналістів Західної України"