Вибори до Верховної Ради: яким повинен бути депутат від Луцька. НАЖИВО
Сьогодні, 20:29
Хто балотуватиметься до Верховної Ради від Луцька та що кандидати обіцяють у своїх передвиборчих програмах? Які проблеми повинен вирішувати народний обранець та що самі лучани очікують від новообраного депутата, який представлятиме наше місто у парламенті?
Пишіть свої запитання у коментарях під прямою трансляцією і на найвлучніші почуємо відповіді під час ефіру головного на Волині суспільно-політичного ток-шоу «Протилежний Погляд LIVE».
Гості у студії: головний редактор ІА "Конкурент" Андрій Лучик, журналістка видання "Перший" Людмила Яворська, журналістка телеканалу "UA: ВОЛИНЬ" Лариса Андрійчук та голова ГО "Асоціація журналістів Західної України" Катерина Дулапчій.
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Пишіть свої запитання у коментарях під прямою трансляцією і на найвлучніші почуємо відповіді під час ефіру головного на Волині суспільно-політичного ток-шоу «Протилежний Погляд LIVE».
Гості у студії: головний редактор ІА "Конкурент" Андрій Лучик, журналістка видання "Перший" Людмила Яворська, журналістка телеканалу "UA: ВОЛИНЬ" Лариса Андрійчук та голова ГО "Асоціація журналістів Західної України" Катерина Дулапчій.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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