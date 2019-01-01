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Вибори до Верховної Ради: яким повинен бути депутат від Луцька. НАЖИВО

Вибори до Верховної Ради: яким повинен бути депутат від Луцька. НАЖИВО
Хто балотуватиметься до Верховної Ради від Луцька та що кандидати обіцяють у своїх передвиборчих програмах? Які проблеми повинен вирішувати народний обранець та що самі лучани очікують від новообраного депутата, який представлятиме наше місто у парламенті?

Пишіть свої запитання у коментарях під прямою трансляцією і на найвлучніші почуємо відповіді під час ефіру головного на Волині суспільно-політичного ток-шоу «Протилежний Погляд LIVE».

Гості у студії: головний редактор ІА "Конкурент" Андрій Лучик, журналістка видання "Перший" Людмила Яворська, журналістка телеканалу "UA: ВОЛИНЬ" Лариса Андрійчук та голова ГО "Асоціація журналістів Західної України" Катерина Дулапчій.


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Теги: вибори
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