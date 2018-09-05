«Аміачний» Луцьк: як вберегтися від отруєння і надати допомогу

За даними ДУ «Волинський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України», в зоні впливу полів фільтрації ПрАТ «Гнідавський цукровий завод» на території Луцька виявили значні перевищення граничнодопустимих концентрацій аміаку. Тож фахівці дають поради, як вберегтися від отруєння цією речовиною та як надати першу допомогу постраждалим.Про це інформує Центр громадського здоров’я.Аміак (NH3) — це безбарвний газ із характерним різким запахом та їдким смаком. Він майже у два рази легший від повітря.За звичайних умов аміак легко зріджується під тиском, а під час випаровування поглинає тепло — сильно охолоджується. Цю властивість використовують у промислових та побутових холодильниках на м’ясокомбінатах, молокозаводах, овочевих базах — тобто там, де є потреба в охолодженій продукції. Крім того, аміак є сировиною багатьох хімічних виробництв — зокрема, нітратної кислоти і азотних добрив. Останнім часом зріджений аміак і водний розчин аміаку стали широко застосовувати безпосередньо як азотне добриво.Зберігають і транспортують цю речовину у зрідженому стані.Як рідина аміак легший за воду, має меншу густину і в повітрі утворює слабкий дим. Вогненебезпечний, утворює вибухові суміші з повітрям, отруйний. Особливо небезпечний для очей.У воді аміак дуже добре розчиняється. За 0° С і звичайного тиску в 1 об’ємі води розчиняється близько 1 200 об’ємів NH3; за 20° С — 700 об’ємів NH3.Концентрований розчин містить 25% NH3 і має густину 0,91 г/см³. Розчин аміаку у воді називають аміачною водою або нашатирним спиртом. Звичайний медичний нашатирний спирт містить 10% NH3. Під час нагрівання розчину аміак легко випаровується.— поріг сприйняття — 0,035 мг/л;— подразнення верхніх дихальних шляхів — 0,3 мг/л;— подразнення очей — 0,5 мг/л;— подразнення шкіри — 7,21 мг/л (почервоніння, пухирі);— кашель задушливий — 1,25 мг/л;— токсична доза — 1,5 мг/л протягом 1 години (50% персоналу може загинути від набряку легенів);— концентрація 3,5 мг/л за кілька хвилин призводить до смерті.— сильний кашель і задуха;— різь в очах;— порушення частоти пульсу;— почервоніння шкіри;— подразнення слизових оболонок та шкіряного покриву.Після контакту з рідким аміаком виникає обмороження, можливі опіки з пухирями, виразки.— винесіть постраждалого на свіже повітря;— дайте подихати зволоженим повітрям (теплими водяними парами 10%-го розчину ментолу в хлороформі);— шкіру, слизові та очі промивайте водою або 2%-м розчином борної кислоти щонайменше 15 хвилин;— в очі закрапайте по дві-три краплі 30%-го альбуциду;— ніс змастіть оливковою чи вазеліновою олією;— дайте потерпілому теплого молока з «Боржомі» або харчовою содою;— у разі спазму голосових щілин треба зігріти ділянку шиї, зробити теплі ванночки, інгаляцію;— у разі ураження шкіри обмийте її чистою водою, зробіть примочки з 5%-го розчину оцтової, лимонної або соляної кислоти.— виходити із зони зараження необхідно перпендикулярно до напрямку вітру;— захистіть органи дихання протигазом або ватно-марлевою пов’язкою, рушником чи іншою бавовняною тканиною, складеною кілька разів, попередньо змочивши її 2%-м розчином лимонної чи оцтової кислоти або водою;— допоможіть дітям, інвалідам, літнім людям;— щільно закрийте вікна і двері, бажано завісити віконні та дверні пройми тканиною, змоченою в лимонній кислоті або слабкому розчині оцту.Не панікуйте, радять фахівці. Своєчасна та правильно надана допомога врятує життя потерпілому від аміаку. За підозри ураження не допускайте ніяких фізичних навантажень, пийте якомога більше теплого молока, чаю і обов’язково зверніться за медичною допомогою.Нагадаємо, за результатами дослідження у деяких мікрорайонах Луцька вміст аміаку у повітрі