ДБР проводить слідчі дії в Офісі Зеленського

Володимира Зеленського Державне бюро розслідувань проводить слідчі дії, опитуючи працівників Служби безпеки України, які забезпечували діяльність ситуативної кімнати.



Про це «



Співробітники ДБР цікавляться веденням протоколів засідань, допитують тих, хто забезпечував рівень секретності у цих приміщеннях. Особливо це стосується тих нарад, які пов’язані з планування військових операцій за часів президенства Порошенка.



За словами джерела, слідчі не дають відповідей на питання, що конкретно шукають у документообігу. Лише відомо, що їх цікавить інформація, хто і що казав під час проведення нарад, які накази віддавались, хто підписував ті чи інші документи під грифом «цілком таємно» та які відносяться до інформації, яка містить державну таємницю.



«Є підозра, що дана інформація може збиратися в інтересах іншої країни, а саме – Російської Федерації. Оскільки мова йде про планування військових операцій, які розроблялися в цій кімнаті», – заявляє джерело.



На запитання, як інформація може потрапити в РФ, адже це де-факто можна розцінювати як шпигунство в інтересах іншої країни, джерело сказало, що це може робитися через посередництво окремих осіб, зокрема Андрія Портнова.



«Не можна виключати, що Портнов створив канал для передачі інформації до Москви, де був залучений до співпраці із російськими спецслужбами. Тобто схема може виглядати наступною: ДБР–Труба–Портнов–ФСБ», – повідомило джерело.



Нагадаємо, що раніше Андрій Портнов на своїй сторінці у соцмережах оприлюднював конфіденційну інформацію з ДБР.



Як повідомляли наприкінці травня, новопризначений секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Данилюк заявив, що з ситуаційної кімнати в Адміністрації президента зникли монітори, техніка і сервери з секретною інформацією.



Колишній прес-секретар президента України Святослав Цеголко заявив, що вся техніка з ситуаційної кімнати Адміністрації президента України була орендована на кошти Петра Порошенка, тому була повернена власникові, а секретної інформації на ній не було.



Також колишній секретар РНБО Олександр Турчинов заявив, що Данилюк продемонстрував ситуаційну кімнату в АП, тоді як головний ситуаційний центр РНБО з відповідним обладнанням знаходиться під охороною і працює в штатному режимі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В Офісі президентаДержавне бюро розслідувань проводить слідчі дії, опитуючи працівників Служби безпеки України, які забезпечували діяльність ситуативної кімнати.Про це « Главкому » на правах анонімності повідомило джерело в силових структурах.Співробітники ДБР цікавляться веденням протоколів засідань, допитують тих, хто забезпечував рівень секретності у цих приміщеннях. Особливо це стосується тих нарад, які пов’язані з планування військових операцій за часів президенства Порошенка.За словами джерела, слідчі не дають відповідей на питання, що конкретно шукають у документообігу. Лише відомо, що їх цікавить інформація, хто і що казав під час проведення нарад, які накази віддавались, хто підписував ті чи інші документи під грифом «цілком таємно» та які відносяться до інформації, яка містить державну таємницю.«Є підозра, що дана інформація може збиратися в інтересах іншої країни, а саме – Російської Федерації. Оскільки мова йде про планування військових операцій, які розроблялися в цій кімнаті», – заявляє джерело.На запитання, як інформація може потрапити в РФ, адже це де-факто можна розцінювати як шпигунство в інтересах іншої країни, джерело сказало, що це може робитися через посередництво окремих осіб, зокрема Андрія Портнова.«Не можна виключати, щостворив канал для передачі інформації до Москви, де був залучений до співпраці із російськими спецслужбами. Тобто схема може виглядати наступною: ДБР–Труба–Портнов–ФСБ», – повідомило джерело.Нагадаємо, що раніше Андрій Портнов на своїй сторінці у соцмережах оприлюднював конфіденційну інформацію з ДБР.Як повідомляли наприкінці травня, новопризначений секретар Ради національної безпеки і оборони Українизаявив, що з ситуаційної кімнати в Адміністрації президента зникли монітори, техніка і сервери з секретною інформацією.Колишній прес-секретар президента Українизаявив, що вся техніка з ситуаційної кімнати Адміністрації президента України була орендована на кошти, тому була повернена власникові, а секретної інформації на ній не було.Також колишній секретар РНБОзаявив, що Данилюк продемонстрував ситуаційну кімнату в АП, тоді як головний ситуаційний центр РНБО з відповідним обладнанням знаходиться під охороною і працює в штатному режимі.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію