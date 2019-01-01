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«Лобіювати інтереси громади» і «вибивати гроші», - журналіст розповів, яким має бути луцький депутат-мажоритарник

«Лобіювати інтереси громади» і «вибивати гроші», - журналіст розповів, яким має бути луцький депутат-мажоритарник
Депутат-мажоритарник від Луцька повинен займатися законотворчою діяльністю, але при цьому і не забувати про розвиток власного округу.

Таку думку озвучив головний редактор ІА "Конкурент" Андрій Лучик у четвер, 11 липня, під час прямого ефіру ток-шоу "Протилежний погляд LIVE" на 12 каналі, - пише ІА "Конкурент".

Журналіст вважає, що окрім роботи над законами, мажоритарник мусить лобіювати інтереси територіальної громади, яка його обрала.

"Вибивати гроші на соціально-економічний розвиток, залучати кошти на будівництво доріг, садочків, лікарень і так далі", – сказав він.

Окрім цього, на думку медійника, депутат повине випрацювати "нормальні правила" гри з місцевою громадою.

"Потрібно все зробити таким чином, щоб громада могла заробляти гроші, щоб кожен сьогодні заробляв більше, ніж вчора", – резюмував Андрій Лучик.

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Теги: Андрій Лучик, вибори, Луцьк
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