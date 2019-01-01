«Лобіювати інтереси громади» і «вибивати гроші», - журналіст розповів, яким має бути луцький депутат-мажоритарник





Таку думку озвучив головний редактор ІА "Конкурент" Андрій Лучик у четвер, 11 липня, під час прямого ефіру ток-шоу "Протилежний погляд LIVE" на 12 каналі, - пише ІА



Журналіст вважає, що окрім роботи над законами, мажоритарник мусить лобіювати інтереси територіальної громади, яка його обрала.



"Вибивати гроші на соціально-економічний розвиток, залучати кошти на будівництво доріг, садочків, лікарень і так далі", – сказав він.



Окрім цього, на думку медійника, депутат повине випрацювати "нормальні правила" гри з місцевою громадою.



"Потрібно все зробити таким чином, щоб громада могла заробляти гроші, щоб кожен сьогодні заробляв більше, ніж вчора", – резюмував Андрій Лучик.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Депутат-мажоритарник від Луцька повинен займатися законотворчою діяльністю, але при цьому і не забувати про розвиток власного округу.Таку думку озвучив головний редактор ІА "Конкурент" Андрій Лучик у четвер, 11 липня, під час прямого ефіру ток-шоу "Протилежний погляд LIVE" на 12 каналі, - пише ІА "Конкурент" Журналіст вважає, що окрім роботи над законами, мажоритарник мусить лобіювати інтереси територіальної громади, яка його обрала."Вибивати гроші на соціально-економічний розвиток, залучати кошти на будівництво доріг, садочків, лікарень і так далі", – сказав він.Окрім цього, на думку медійника, депутат повине випрацювати "нормальні правила" гри з місцевою громадою."Потрібно все зробити таким чином, щоб громада могла заробляти гроші, щоб кожен сьогодні заробляв більше, ніж вчора", – резюмував Андрій Лучик.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію