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У Луцьку розшукують зниклу жінку . ФОТО

У Луцьку розшукують зниклу жінку . ФОТО
У Луцьку розшукують жінку, яка поїхала з дому і не повернулася.

Зникла, яку звати Олена Вікторівна, востаннє виходила на зв’язок із рідними вночі 7 липня, - про повідомляє t1.ua.

«Рідні розшукують Олену Вікторівну, на вигляд 30 років, мешканку Луцька, яка поїхала з дому і до сьогодні не виходить на зв’язок. Останній раз дзвонила в ніч з 6-го на 7-е липня зі Львова (залізничний вокзал)», - йдеться в дописі у дописі Надії Хмари у Facebook.

За деякими даними, жінка може перебувати у Рівному чи Житомирі.

«Була вдягнена в сині джинси, синю кофтину з капюшоном, мала білу сумку. На голові носить кепку з рожевими квітами. Можливо почуває себе неспокійно, налякано. Прохання, якщо ви побачите Олену дати їй телефон, щоб вона подзвонила мамі додому або зателефонуйте на 102. Важлива будь-яка інформація. Телефон для повідомлень 050-279-00-85 або 096-088-78-94 – Людмила Віталіївна (мама)», - зазначається у повідомленні.
У Луцьку розшукують зниклу жінку . ФОТО

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Теги: розшук, Луцьк
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