У МЗС України вважають, що поляки однобоко і політизовано трактують Волинську трагедію





Спроби маніпуляцій з історією, її однобоке трактування і використання з політичною метою є неприпустимими. Про це 11 липня заявили у МЗС України, коментуючи оцінку Польщею Волинської трагедії, - пише



"У ці дні ми згадуємо одну з найтрагічніших сторінок спільної українсько-польської історії. Переконані, що кожне життя є безцінним. Тому вшановуємо пам′ять усіх загиблих унаслідок Волинської трагедії. Однозначно і рішуче засуджуємо злочини проти мирного населення – українців, поляків, євреїв, чехів та інших постраждалих. Водночас не можемо погодитися з однобічною і політизованою оцінкою трагічних подій 1943–1944 років із боку польських політиків і дипломатів", – ідеться в коментарі відомства.



Українські дипломати вважають, що "правда про тогочасні події має бути встановлена на основі достовірних архівних матеріалів".



"Неприпустимими є спроби маніпуляцій трагічною історією, однобоке трактування та використання її в політичних цілях. Це лише розпалює негативні емоції між українцями та поляками і не сприяє виясненню правди", – підкреслили у МЗС України.



У заяві висловлено сподівання, що "діалог між істориками та експертами буде невдовзі відновлений, усі спірні моменти вивчені і проаналізовані в дусі порозуміння, взаємної поваги та відповідальності за майбутнє відносин між нашими державами і народами".



Збройні конфлікти між поляками й українцями почалися під час Другої світової війни і тривали до 1947 року. Однак історики, особливо польські, окремо виділяють 1943 рік та події на Волині, відомі як Волинська різанина, або Волинська трагедія. В інші роки вони відбувалися на Холмщині та в Закерзонні. Точна кількість загиблих у цих конфліктах невідома досі, але жертви обчислюють десятками тисяч. Більшість загиблих була поляками.



22 липня 2016 року Сейм Польщі визнав Волинську трагедію геноцидом, а також установив 11 липня Національним днем пам'яті жертв геноциду, здійсненого українськими націоналістами проти громадян Другої Речі Посполитої.



4 липня 2019 року стало відомо, що Інститут національної пам'яті Польщі оголосив, що шукає свідків злочинів проти поляків на Волині, до яких нібито причетні українські націоналісти.



Директор Українського інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович заявив, що Інститут нацпам'яті Польщі однобічно оцінює те, що відбувалося на Волині.

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