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В Росії визнали небезпечною організацією Світовий конгрес українців

В Росії визнали небезпечною організацією Світовий конгрес українців
Генеральна прокуратура Росії визнала небажаною на території РФ міжнародну неурядову організацію з Канади Ukrainian World Congress.

Про це повідомляє "Українська правда", послаючись на сайті відомства.

У Генпрокуратурі пояснюють, що бачать загрозу від організації для "конституційного ладу і безпеки Російської Федерації".

Відзначається також, що своє рішення російська прокуратура увалила "за результатами вивчення матеріалів, що надійшли".

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Теги: Росія, Україна
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