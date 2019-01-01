В Росії визнали небезпечною організацією Світовий конгрес українців





Про це повідомляє "Українська правда", послаючись на сайті відомства.



У Генпрокуратурі пояснюють, що бачать загрозу від організації для "конституційного ладу і безпеки Російської Федерації".



Відзначається також, що своє рішення російська прокуратура увалила "за результатами вивчення матеріалів, що надійшли".

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Генеральна прокуратура Росії визнала небажаною на території РФ міжнародну неурядову організацію з Канади Ukrainian World Congress.Про це повідомляє "Українська правда", послаючись на сайті відомства.У Генпрокуратурі пояснюють, що бачать загрозу від організації для "конституційного ладу і безпеки Російської Федерації".Відзначається також, що своє рішення російська прокуратура увалила "за результатами вивчення матеріалів, що надійшли".

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