Колишній прем`єр-міністр пропонує «прибрати» ОДА
Сьогодні, 05:17
Колишній прем`єр-міністр України Юрій Єхануров вважає, що уряд має бути більш компактний і керований, тож 12 міністерств було б цілком достатньо.
Про це прем’єр-міністр України у 2005-2006 роках, народний депутат кількох скликань Юрій Єхануров розповів у ефірі програми «Правила життя» на телеканалі ZIK.
Колишній голова уряду наголосив, що в Україні обов’язково слід завершити децентралізацію, оскільки без цього кроку далі рухатися неможливо.
«І потім з урядом треба щось робити у плані його раціональної роботи. Я так думаю, що десь 12 міністерств – цілком, усе інше має бути комітетами, службами під ними, і таким чином можна зробити більш компактний, більш керований уряд, тому що в нас у країні найголовніша проблема – це організація та управління», – зазначив Юрій Єхануров.
Серед іншого, колишній прем’єр-міністр пропонує ліквідувати значну частину влади районного рівня, щоб не утримувати «бюрократію».
«Що вони роблять – ніхто не знає, у них немає роботи», – заявив він.
Юрій Єхануров також пропонує ліквідувати обласні адміністрації.
«Обласні адміністрації мають бути ліквідовані. Замість них буде обласна рада і буде облвиконком», – зазначив ексурядовець.
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Про це прем’єр-міністр України у 2005-2006 роках, народний депутат кількох скликань Юрій Єхануров розповів у ефірі програми «Правила життя» на телеканалі ZIK.
Колишній голова уряду наголосив, що в Україні обов’язково слід завершити децентралізацію, оскільки без цього кроку далі рухатися неможливо.
«І потім з урядом треба щось робити у плані його раціональної роботи. Я так думаю, що десь 12 міністерств – цілком, усе інше має бути комітетами, службами під ними, і таким чином можна зробити більш компактний, більш керований уряд, тому що в нас у країні найголовніша проблема – це організація та управління», – зазначив Юрій Єхануров.
Серед іншого, колишній прем’єр-міністр пропонує ліквідувати значну частину влади районного рівня, щоб не утримувати «бюрократію».
«Що вони роблять – ніхто не знає, у них немає роботи», – заявив він.
Юрій Єхануров також пропонує ліквідувати обласні адміністрації.
«Обласні адміністрації мають бути ліквідовані. Замість них буде обласна рада і буде облвиконком», – зазначив ексурядовець.
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