Глобальний збій: користувачі Twitter не можуть знайти соцмережу





При спробі зайти у соцмережу з’являється повідомлення про наявність певних технічних неполадок, - пише



При спробі зайти у соцмережу з’являється повідомлення про наявність певних технічних неполадок.



Користувачі з усього світу скаржаться на проблеми в роботі соцмережі Twitter. Про це свідчать дані сайту Downdetector.



Сьогодні ввечері на неможливість зайти у Twitter почали скаржитись користувачі з України, Росії, Європи та США. Не працюють не лише веб-версія, а й додатки для iPhone і Android.

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