Глобальний збій: користувачі Twitter не можуть знайти соцмережу
Сьогодні, 07:13
У соціальній мережі Twitter ставсе глобальний збій.
При спробі зайти у соцмережу з’являється повідомлення про наявність певних технічних неполадок, - пише УНІАН.
При спробі зайти у соцмережу з’являється повідомлення про наявність певних технічних неполадок.
Користувачі з усього світу скаржаться на проблеми в роботі соцмережі Twitter. Про це свідчать дані сайту Downdetector.
Сьогодні ввечері на неможливість зайти у Twitter почали скаржитись користувачі з України, Росії, Європи та США. Не працюють не лише веб-версія, а й додатки для iPhone і Android.
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При спробі зайти у соцмережу з’являється повідомлення про наявність певних технічних неполадок, - пише УНІАН.
При спробі зайти у соцмережу з’являється повідомлення про наявність певних технічних неполадок.
Користувачі з усього світу скаржаться на проблеми в роботі соцмережі Twitter. Про це свідчать дані сайту Downdetector.
Сьогодні ввечері на неможливість зайти у Twitter почали скаржитись користувачі з України, Росії, Європи та США. Не працюють не лише веб-версія, а й додатки для iPhone і Android.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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