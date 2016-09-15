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Глобальний збій: користувачі Twitter не можуть знайти соцмережу

Глобальний збій: користувачі Twitter не можуть знайти соцмережу
У соціальній мережі Twitter ставсе глобальний збій.

При спробі зайти у соцмережу з’являється повідомлення про наявність певних технічних неполадок, - пише УНІАН.

При спробі зайти у соцмережу з’являється повідомлення про наявність певних технічних неполадок.

Користувачі з усього світу скаржаться на проблеми в роботі соцмережі Twitter. Про це свідчать дані сайту Downdetector.

Сьогодні ввечері на неможливість зайти у Twitter почали скаржитись користувачі з України, Росії, Європи та США. Не працюють не лише веб-версія, а й додатки для iPhone і Android.

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Теги: Twitter, соцмережі, збій
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