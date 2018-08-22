Волинські веслувальники «взяли» призові місця на зональних змаганнях. ФОТО
Сьогодні, 06:07
Веслувальники з Шацька успішно виступили на змаганнях у Львівській області.
4-7 липня в місті Добротвір Львівської області відбулися зональні змагання командного чемпіонату України серед спортивних шкіл з веслування на байдарках і каное. Шацьку дитячо-юнацьку спортивну школу представляли на регаті 14 веслувальників.
Юні спортсмени посіли в змаганнях такі місця: ІІ і ІІІ – Олег Дударчук і Олександр Ягодинець (на дистанціях відповідно 500 і 1000 м у каное-двійці), ІІІ місце – в Софії Цюп’ях та Оксани Балюк (200 м, байдарка-двійка), ще одна бронзова медаль у Вікторії Забродоцької та Інни Шило (каное-двійка, 200 м). Софія Романович та Олександра Жипа стали четвертими на дистанції 200 м.
В результаті з 26 команд-учасниць шацькі веслувальники посіли в змаганнях 9 командне місце. Призери представлятимуть Шацьк і Волинь на фінальних перегонах у місті Дніпро.
Тренери, які готували команду до змагань: Леонід Цюп’ях, Василь Жипа та Микола Романович дякують за допомогу в організації поїздки у Добротвір Шацькій ОТГ, відділу освіти, молоді та спорту Шацької РДА і спонсорам.
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4-7 липня в місті Добротвір Львівської області відбулися зональні змагання командного чемпіонату України серед спортивних шкіл з веслування на байдарках і каное. Шацьку дитячо-юнацьку спортивну школу представляли на регаті 14 веслувальників.
Юні спортсмени посіли в змаганнях такі місця: ІІ і ІІІ – Олег Дударчук і Олександр Ягодинець (на дистанціях відповідно 500 і 1000 м у каное-двійці), ІІІ місце – в Софії Цюп’ях та Оксани Балюк (200 м, байдарка-двійка), ще одна бронзова медаль у Вікторії Забродоцької та Інни Шило (каное-двійка, 200 м). Софія Романович та Олександра Жипа стали четвертими на дистанції 200 м.
В результаті з 26 команд-учасниць шацькі веслувальники посіли в змаганнях 9 командне місце. Призери представлятимуть Шацьк і Волинь на фінальних перегонах у місті Дніпро.
Тренери, які готували команду до змагань: Леонід Цюп’ях, Василь Жипа та Микола Романович дякують за допомогу в організації поїздки у Добротвір Шацькій ОТГ, відділу освіти, молоді та спорту Шацької РДА і спонсорам.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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