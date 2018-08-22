Волинські веслувальники «взяли» призові місця на зональних змаганнях. ФОТО

Веслувальники з Шацька успішно виступили на змаганнях у Львівській області.4-7 липня в місті Добротвір Львівської області відбулися зональні змагання командного чемпіонату України серед спортивних шкіл з веслування на байдарках і каное. Шацьку дитячо-юнацьку спортивну школу представляли на регаті 14 веслувальників.Юні спортсмени посіли в змаганнях такі місця: ІІ і ІІІ – О(на дистанціях відповідно 500 і 1000 м у каное-двійці), ІІІ місце – вта(200 м, байдарка-двійка), ще одна бронзова медаль ута(каное-двійка, 200 м).тастали четвертими на дистанції 200 м.В результаті з 26 команд-учасниць шацькі веслувальники посіли в змаганнях 9 командне місце. Призери представлятимуть Шацьк і Волинь на фінальних перегонах у місті Дніпро.Тренери, які готували команду до змагань: