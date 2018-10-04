Двох волинянок викрили на незаконному вирощуванні маку





Про це пише



Зазначають, що у селі Пустомити на присадибній ділянці 71-річної пенсіонерки правоохоронці виявили 238 заборонених рослин.



Жінці має бути прикро, що залишалася без пирогів із маком, зате з проблемами.



Також виявили посіви маку у 61-річної жительки села Ниви Губинські. Вона посадила 696 макових рослин.



Леся ВЛАШИНЕЦЬ.



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