Двох волинянок викрили на незаконному вирощуванні маку
Сьогодні, 08:32
У двох селах на Волині виявили величезні незаконні посіви маку.
Про це пише Волинь Нова.
Зазначають, що у селі Пустомити на присадибній ділянці 71-річної пенсіонерки правоохоронці виявили 238 заборонених рослин.
Жінці має бути прикро, що залишалася без пирогів із маком, зате з проблемами.
Також виявили посіви маку у 61-річної жительки села Ниви Губинські. Вона посадила 696 макових рослин.
Леся ВЛАШИНЕЦЬ.
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Про це пише Волинь Нова.
Зазначають, що у селі Пустомити на присадибній ділянці 71-річної пенсіонерки правоохоронці виявили 238 заборонених рослин.
Жінці має бути прикро, що залишалася без пирогів із маком, зате з проблемами.
Також виявили посіви маку у 61-річної жительки села Ниви Губинські. Вона посадила 696 макових рослин.
Леся ВЛАШИНЕЦЬ.
Передрук або відтворення у будь-якій формі цього матеріалу без письмової згоди volyn.com.ua заборонено.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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