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Двох волинянок викрили на незаконному вирощуванні маку

Двох волинянок викрили на незаконному вирощуванні маку
У двох селах на Волині виявили величезні незаконні посіви маку.

Про це пише Волинь Нова.

Зазначають, що у селі Пустомити на присадибній ділянці 71-річної пенсіонерки правоохоронці виявили 238 заборонених рослин.

Жінці має бути прикро, що залишалася без пирогів із маком, зате з проблемами.

Також виявили посіви маку у 61-річної жительки села Ниви Губинські. Вона посадила 696 макових рослин.

Леся ВЛАШИНЕЦЬ.

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Теги: мак, Волинь
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