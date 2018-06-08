У волинському селищі планують капітально відремонтувати будинок культури





Капітальний ремонт Будинку культури Любешівської селищної ради із застосуванням енергозберігальних технологій на вулиці Незалежності, 62 у селищі Любешів коштуватиме до 4,265 мільйона гривень, – пишуть



Виконавця робіт визначать у результаті відкритих торгів. Замовником робіт виступає управління капітального будівництва, житлово-комунального господарства та комунальної власності Любешівської селищної ради. Тендерні пропозиції приймають до 25 липня, розпочнуть аукціон 26 липня. Термін виконання робіт – до 2 грудня. Очікувана вартість – 4,265 мільйона гривень.



Технічна частина передбачає демонтажні роботи з розбирання покрівлі, облаштування нової покрівлі двоповерхової та одноповерхової будівель будинку культури, а також будівлі котельні; утеплення фасадів мінеральними плитами, влаштування блискавкозахисту, сходового підйомника тощо.

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