У волинському селищі планують капітально відремонтувати будинок культури
Сьогодні, 08:50
У селищі Любешів подали тендер на проведення капітального ремонту будинку культури.
Капітальний ремонт Будинку культури Любешівської селищної ради із застосуванням енергозберігальних технологій на вулиці Незалежності, 62 у селищі Любешів коштуватиме до 4,265 мільйона гривень, – пишуть Волинські Новини.
Виконавця робіт визначать у результаті відкритих торгів. Замовником робіт виступає управління капітального будівництва, житлово-комунального господарства та комунальної власності Любешівської селищної ради. Тендерні пропозиції приймають до 25 липня, розпочнуть аукціон 26 липня. Термін виконання робіт – до 2 грудня. Очікувана вартість – 4,265 мільйона гривень.
Технічна частина передбачає демонтажні роботи з розбирання покрівлі, облаштування нової покрівлі двоповерхової та одноповерхової будівель будинку культури, а також будівлі котельні; утеплення фасадів мінеральними плитами, влаштування блискавкозахисту, сходового підйомника тощо.
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Капітальний ремонт Будинку культури Любешівської селищної ради із застосуванням енергозберігальних технологій на вулиці Незалежності, 62 у селищі Любешів коштуватиме до 4,265 мільйона гривень, – пишуть Волинські Новини.
Виконавця робіт визначать у результаті відкритих торгів. Замовником робіт виступає управління капітального будівництва, житлово-комунального господарства та комунальної власності Любешівської селищної ради. Тендерні пропозиції приймають до 25 липня, розпочнуть аукціон 26 липня. Термін виконання робіт – до 2 грудня. Очікувана вартість – 4,265 мільйона гривень.
Технічна частина передбачає демонтажні роботи з розбирання покрівлі, облаштування нової покрівлі двоповерхової та одноповерхової будівель будинку культури, а також будівлі котельні; утеплення фасадів мінеральними плитами, влаштування блискавкозахисту, сходового підйомника тощо.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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