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У мережі з’явилося відео зі штабу кандидата в нардепи Тараса Шкітера (відео)*

У мережі з’явилося відео зі штабу кандидата в нардепи Тараса Шкітера (відео)*
Наближаються вибори до Верховної Ради України, а з ними у газетах та інтернет-ЗМІ все частіше з’являються численні рейтинги «переможців» та коментарі різноманітних політичних експертів. Ні, вони не мають на меті інформувати громадян про реальну ситуацію в країні. І так, вони є звичайною маніпуляцією досвідчених політтехнологів.

Про те, що вже все давно куплено-продано, що вибір зробили за нас. Про те, що влади достойні лише сивочолі та досвідчені. Про те, що реальні шанси на перемогу мають виключно партійні боси.

Довести протилежне вирішив кандидат у народні депутати України Тарас Шкітер.Команда Громадянського Руху «СВІДОМІ», засновником якого є Тарас, підготувала потужний відеоролик на підтримку свого кандидата.

Відео з’явилося на каналі громадської організації у YouTube. У ньому показана напружена розмова кандидата з його командою.

У відеоролику Шкітерові закидають про його вік, малі шанси на перемогу, адже вже все вирішено, про те, що він не був у політиці та не є членом жодної політичної партії. У бік кандидата лунають усі типові маніпулятивні закиди, які часто використовують опоненти,
щоб увести виборців в оману.

Наприкінці Тарас Шкітер упевнено заявляє, що вибір за лучанами.

«Я йду, бо вірю, що все вирішують лучани! Поки вибір не зроблено – є шанс на якісні зміни!», – говорить Шкітер у ролику.

Зокрема, на своїй сторінці у Facebook кандидат у народні депутати зазначив:«Вибори Президента довели, що все вирішують громадяни! Луцьк має шанс на зміни! Голосуй 21 липня!».

Про те, що вибори - це не лише волевиявлення громадян, це ще й широке застосування технологій маніпуляції, щоб ввести в оману людей напередодні виборів, зауважив волинський політолог, голова Центру Політичного Аналізу та Виборчого Консалтингу Михайло Наход у коментарі для «Конкурента».

«Найчастіше такими маніпуляціями є поширення недостовірних даних соціологічних опитувань, тиск на окремих кандидатів, щоб вони припиняли вести кампанію, вкидання у суспільство протиставлення молодих – старих, досвідчених – недосвідчених, патріотів – не
патріотів і т.д. А насправді – результат виборів залежить виключно від людей, які голосують» - розповів політолог.

Громадянський Рух «СВІДОМІ» стверджує, що такий відеоролик змусить лучан задуматись та, прийшовши 21 липня на виборчу дільницю, зробити свій вибір обдумано та свідомо.

Нагадаємо, Тарас Шкітер – кандидат у народні депутати України від виборчого округу №22 (м. Луцьк). У своїй програмі пріоритетними визначив:

- негайне призначення виборів Луцького міського голови;
- підтримку закладів охорони здоров'я та надання ними якісних медичних послуг;
- залучення інвесторів у Луцьк, створення робочих місць та повернення українців із заробітків додому;
- безпеку та комфорт лучан через повсюдне розміщення камер спостереження в публічних місцях, якісне облаштування вулиць, прибудинкових територій та місць відпочинку, ліквідацію причин смороду у місті.

Нещодавно свою підтримку Тарасові Шкітеру  висловив  бізнесмен, меценат і депутат Луцької міської ради Андрій Покровський.

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Теги: Тарас Шкітер, вибори, Андрій Покровський
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