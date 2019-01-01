вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На Волині рятувальники знешкодили снаряди часів Другої світової війни

На Волині рятувальники знешкодили снаряди часів Другої світової війни
У двох районах Волині рятувальники провели знешкодження вибухонебезпечних предметів часів минулої війни.

Про це повідомили у прес-службі У ДСНС у Волинській області.

Так, 10 липня під час обстеження території поблизу села Мар’янівка Горохівського району фахівці групи піротехнічних робіт Аварійно-рятувального загону спеціального призначення УДСНС України у Волинській області виявили ручну гранату Ф-1 часів Другої світової війни, поблизу села Паридуби Старовижівського району – п’ять мінометних мін та два артилерійських снаряди часів Другої Світової війни.

Вибухонебезпечні предмети вилучені та знешкоджені на спеціальному полігоні.

На Волині рятувальники знешкодили снаряди часів Другої світової війни

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: рятувальник, Волинь, боєприпаси
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Аміачний» Луцьк: як вберегтися від отруєння і надати допомогу
Зеленський звільнив вісім волинських голів РДА
Дивовижна історія песика Барса з Луцька, який через 5 років повернувся додому
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У мережі з’явилося відео зі штабу кандидата в нардепи Тараса Шкітера (відео)*
Сьогодні, 09:55
«Я ні від кого не ховаюсь», – митник Кривіцький про розшук
Сьогодні, 09:52
На Волині рятувальники знешкодили снаряди часів Другої світової війни
Сьогодні, 09:46
На Волині засудили водія, який на тротуарі збив матір з дитиною
Сьогодні, 09:28
Петра і Павла: прикмети та традиції 12 липня
Сьогодні, 09:13
Схожі новини
Волинські рятувальники «зачищають» село від боєприпасів часів війни. ФОТО Волинські рятувальники «зачищають» село від боєприпасів часів війни. ФОТО
24 травень, 09:20
Волинські рятувальники знищили два вибухонебезпечних предмети Волинські рятувальники знищили два вибухонебезпечних предмети
22 травень, 18:09
У селі на Волині виявили величезну кількість боєприпасів часів війни У селі на Волині виявили величезну кількість боєприпасів часів війни
08 травень, 10:33
На Волині за тиждень знешкодили понад сотню боєприпасів На Волині за тиждень знешкодили понад сотню боєприпасів
06 травень, 18:16
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Луцький клуб перетворився на притон, – депутат. ФОТО
Сьогодні, 10:16
 0
У «Луцьктеплі» просять жителів міста заплатити за опалення та гарячу воду
Сьогодні, 10:02
 0
У мережі з’явилося відео зі штабу кандидата в нардепи Тараса Шкітера (відео)*
Сьогодні, 09:55
 0
«Я ні від кого не ховаюсь», – митник Кривіцький про розшук
Сьогодні, 09:52
 0
На Волині рятувальники знешкодили снаряди часів Другої світової війни
Сьогодні, 09:46
 0
Медіа
відео
1/8
﻿