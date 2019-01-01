На Волині рятувальники знешкодили снаряди часів Другої світової війни





Про це повідомили у прес-службі У ДСНС у Волинській області.



Так, 10 липня під час обстеження території поблизу села Мар’янівка Горохівського району фахівці групи піротехнічних робіт Аварійно-рятувального загону спеціального призначення УДСНС України у Волинській області виявили ручну гранату Ф-1 часів Другої світової війни, поблизу села Паридуби Старовижівського району – п’ять мінометних мін та два артилерійських снаряди часів Другої Світової війни.



Вибухонебезпечні предмети вилучені та знешкоджені на спеціальному полігоні.





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