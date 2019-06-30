У «Луцьктеплі» просять жителів міста заплатити за опалення та гарячу воду





Про це повідомили у прес-службі ДКП «Луцьктепло».



Зауважили, що зростання заборгованості у підприємства неминуче тягне за собою наслідки для споживачів, оскільки зниження платоспроможності підприємства призводить до погіршення технічного стану мереж та котелень. Своєчасний та повний розрахунок за спожиті послуги допомагає нам краще виконувати заплановані закупівлі необхідних запчастин, матеріалів та обладнання, оплачувати працю тих, хто виконує профілактичні ремонтні роботи, а також здійснювати інвестиційні заходи, відновлювати благоустрій.



«Слід також зазначити, що порівняно із завершенням опалювального сезону заборгованість за спожиті послуги істотно зменшилася, і простежується тенденція до сплати заборгованості попередніх періодів. Однак ця сума все ще значна, і складає 92,8 млн грн (станом на 30.06.2019). Найбільше боргує за спожиті послуги з централізованого опалення і гарячого водопостачання категорія «Населення». Сума такого боргу – 82,5 млн грн. Решту боргу – 10,3 млн грн боргують юридичні особи.



Втім, незважаючи на хорошу тенденцію, є понад 2 500 споживачів, які боргують суми понад 10 тис. грн, більше 1 200 - які мають борг понад 20 тис. грн, 250 споживачів, що заборгували підприємству більше 50 тис. грн та 11 споживачів з боргом понад 100 тис. грн», – йдеться у повідомленні.



Список найбільших боржників



Також у підприємстві зазначили, що будуть вимагати відшкодування заборгованості та, як наслідок, відновлять минулорічну акцію «Червоних листівок», які надсилатимуть найбільшим боржникам.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. ДКП «Луцьктепло» наголосило лучанам про важливість своєчасної опалти за послуги з централізованого опалення та гарячого водопостачання.Про це повідомили у прес-службі ДКП «Луцьктепло».Зауважили, що зростання заборгованості у підприємства неминуче тягне за собою наслідки для споживачів, оскільки зниження платоспроможності підприємства призводить до погіршення технічного стану мереж та котелень. Своєчасний та повний розрахунок за спожиті послуги допомагає нам краще виконувати заплановані закупівлі необхідних запчастин, матеріалів та обладнання, оплачувати працю тих, хто виконує профілактичні ремонтні роботи, а також здійснювати інвестиційні заходи, відновлювати благоустрій.«Слід також зазначити, що порівняно із завершенням опалювального сезону заборгованість за спожиті послуги істотно зменшилася, і простежується тенденція до сплати заборгованості попередніх періодів. Однак ця сума все ще значна, і складає 92,8 млн грн (станом на 30.06.2019). Найбільше боргує за спожиті послуги з централізованого опалення і гарячого водопостачання категорія «Населення». Сума такого боргу – 82,5 млн грн. Решту боргу – 10,3 млн грн боргують юридичні особи.Втім, незважаючи на хорошу тенденцію, є понад 2 500 споживачів, які боргують суми понад 10 тис. грн, більше 1 200 - які мають борг понад 20 тис. грн, 250 споживачів, що заборгували підприємству більше 50 тис. грн та 11 споживачів з боргом понад 100 тис. грн», – йдеться у повідомленні.Список найбільших боржників можна переглянути тут Також у підприємстві зазначили, що будуть вимагати відшкодування заборгованості та, як наслідок, відновлять минулорічну акцію «Червоних листівок», які надсилатимуть найбільшим боржникам.

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