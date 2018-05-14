вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Луцький клуб перетворився на притон, – депутат. ФОТО

Луцький клуб перетворився на притон, – депутат. ФОТО
У Луцьку приміщення колишнього кінотеатру на проспекті Молоді руйнується та не освітлюється, а всередині – більярд та бар без дозвільних документів.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив депутат Луцькради Павло Данильчук.

Він зазначив, що люди б'ють на сполох через перетворення колишнього кінотеатру, а тепер вже клубу «ХХІ століття» на притон для розповсюдження наркотиків та алкоголю серед молоді.

«Саме приміщення руйнується ззовні, навколо все захаращено сміттям, територія не освітлюється, всередині працює більярд та бар. Документів на проведення господарської діяльності, режиму роботи та дозволів на продаж алкоголю не було на місці.

Буду ініціювати перед владою міста та правоохоронними органами вирішення даної проблеми найближчим часом», – йдеться у дописі депутата.

Луцький клуб перетворився на притон, – депутат. ФОТО
Луцький клуб перетворився на притон, – депутат. ФОТО
Луцький клуб перетворився на притон, – депутат. ФОТО
Луцький клуб перетворився на притон, – депутат. ФОТО
Луцький клуб перетворився на притон, – депутат. ФОТО
Луцький клуб перетворився на притон, – депутат. ФОТО
Луцький клуб перетворився на притон, – депутат. ФОТО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Луцьк, притон, клуб
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Аміачний» Луцьк: як вберегтися від отруєння і надати допомогу
Зеленський звільнив вісім волинських голів РДА
Дивовижна історія песика Барса з Луцька, який через 5 років повернувся додому
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Луцький клуб перетворився на притон, – депутат. ФОТО
Сьогодні, 10:16
У «Луцьктеплі» просять жителів міста заплатити за опалення та гарячу воду
Сьогодні, 10:02
У мережі з’явилося відео зі штабу кандидата в нардепи Тараса Шкітера (відео)*
Сьогодні, 09:55
«Я ні від кого не ховаюсь», – митник Кривіцький про розшук
Сьогодні, 09:52
На Волині рятувальники знешкодили снаряди часів Другої світової війни
Сьогодні, 09:46
Схожі новини
У Луцьку офіційно відкрили джазовий клуб «Цитра». ФОТО У Луцьку офіційно відкрили джазовий клуб «Цитра». ФОТО
22 травень, 14:52
У Луцьку відкриється клуб спортивного покеру* У Луцьку відкриється клуб спортивного покеру*
16 травень, 12:25
У луцькому нічному клубі пограбували чоловіка на 17 тисяч У луцькому нічному клубі пограбували чоловіка на 17 тисяч
14 травень, 2018, 17:00
У Луцьку екс-міліціонер створив «притон» в своїй квартирі У Луцьку екс-міліціонер створив «притон» в своїй квартирі
16 вересень, 2017, 14:25
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Луцький клуб перетворився на притон, – депутат. ФОТО
Сьогодні, 10:16
 0
У «Луцьктеплі» просять жителів міста заплатити за опалення та гарячу воду
Сьогодні, 10:02
 0
У мережі з’явилося відео зі штабу кандидата в нардепи Тараса Шкітера (відео)*
Сьогодні, 09:55
 0
«Я ні від кого не ховаюсь», – митник Кривіцький про розшук
Сьогодні, 09:52
 0
На Волині рятувальники знешкодили снаряди часів Другої світової війни
Сьогодні, 09:46
 0
Медіа
відео
1/8
﻿