Луцький клуб перетворився на притон, – депутат. ФОТО
Сьогодні, 10:16
У Луцьку приміщення колишнього кінотеатру на проспекті Молоді руйнується та не освітлюється, а всередині – більярд та бар без дозвільних документів.
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив депутат Луцькради Павло Данильчук.
Він зазначив, що люди б'ють на сполох через перетворення колишнього кінотеатру, а тепер вже клубу «ХХІ століття» на притон для розповсюдження наркотиків та алкоголю серед молоді.
«Саме приміщення руйнується ззовні, навколо все захаращено сміттям, територія не освітлюється, всередині працює більярд та бар. Документів на проведення господарської діяльності, режиму роботи та дозволів на продаж алкоголю не було на місці.
Буду ініціювати перед владою міста та правоохоронними органами вирішення даної проблеми найближчим часом», – йдеться у дописі депутата.
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Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив депутат Луцькради Павло Данильчук.
Він зазначив, що люди б'ють на сполох через перетворення колишнього кінотеатру, а тепер вже клубу «ХХІ століття» на притон для розповсюдження наркотиків та алкоголю серед молоді.
«Саме приміщення руйнується ззовні, навколо все захаращено сміттям, територія не освітлюється, всередині працює більярд та бар. Документів на проведення господарської діяльності, режиму роботи та дозволів на продаж алкоголю не було на місці.
Буду ініціювати перед владою міста та правоохоронними органами вирішення даної проблеми найближчим часом», – йдеться у дописі депутата.
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