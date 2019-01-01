У Луцьку зіткнулися два авто: постраждала дитина. ФОТО





ДТП трапилася зранку у п'ятницю, 12 липня, – повідомляє



Так, на місці події працювала поліція і медики. Лікарі надали допомогу дитині.



Зазначають, автомобілі отримали незначні механічні ушкодження. Рух транспорту був ускладений.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку на вулиці Шевченка зіткнулися авто Renault і Mercedes-Benz біля пішохідного переходу.ДТП трапилася зранку у п'ятницю, 12 липня, – повідомляє Конкурент Так, на місці події працювала поліція і медики. Лікарі надали допомогу дитині.Зазначають, автомобілі отримали незначні механічні ушкодження. Рух транспорту був ускладений.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію