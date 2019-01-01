У Луцьку зіткнулися два авто: постраждала дитина. ФОТО
Сьогодні, 12:50
У Луцьку на вулиці Шевченка зіткнулися авто Renault і Mercedes-Benz біля пішохідного переходу.
ДТП трапилася зранку у п'ятницю, 12 липня, – повідомляє Конкурент.
Так, на місці події працювала поліція і медики. Лікарі надали допомогу дитині.
Зазначають, автомобілі отримали незначні механічні ушкодження. Рух транспорту був ускладений.
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ДТП трапилася зранку у п'ятницю, 12 липня, – повідомляє Конкурент.
Так, на місці події працювала поліція і медики. Лікарі надали допомогу дитині.
Зазначають, автомобілі отримали незначні механічні ушкодження. Рух транспорту був ускладений.
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