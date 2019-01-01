Мріє побачити океан: волонтери закликають привітати сина волинського бійця

На Волині триває реалізація проекту «Діти Небесного Легіону».Організатори повідомили про ще одну дитину, якій охочі можуть допомогти.невдовзі зустріне 8-мий день народження. Хлопчина є сином, старшого солдата, який за контрактом воював на Луганщині. Чоловік повернувся додому у відпустку, але рідних про проблеми зі здоров’ям не став повідомляти, навіть встиг пройти курс лікування у Львові, про що дружина також не знала. Та нещадна хвороба, набута в АТО, забрала його життя вже через 3 місяці після встановлення діагнозу і 6 червня 2018 року Ярослава Миколайовича не стало. Напівсиротами лишилися двоє синочків.Матвійко, старший із двох діток, уже перейшов до третього класу Княгининівського ліцею. Про свою успішність зі шкільних предметів хлопець говорить, що вона середня. Залюбки присвячує час вивченню інформатики, любить активні вправи на заняттях з фізкультури, а от українська мова із її безліччю правил, українська література та математика дається йому трохи складніше і є певні труднощі.Окрім часу, відведеного на основні шкільні дисципліни, Матвій знаходить хвилини і для своїх захоплень.Відвідує гуртки плавання та футболу. Щодо останнього, то Матвій навіть кумирів має серед відомих футболістів: справжнім прикладом для наслідування і реалізації себе у майбутньому в цій справі він вважає португальця Кріштіану Роналду, якого мріє колись зустріти.Своїм улюбленим героєм із фільмів наш іменинник називає кумедного та кмітливого покемона - детектива Пікачу. Хлопцю подобаються всі домашні тваринки, зокрема вдома має кішку Соню і собаку Лору. Матвій розповідає, що кішка дуже любить спати, а от песик - навпаки, грайливий та кусючий. А ще наш іменинник захоплюється динозаврами.Хлопцю ніколи не доводилося бути за кордоном, хоча він і хотів би поїхати в Ізраїль до бабусі. А ще, мріє колись поїхати разом з матусею та братиком до океану, «або хоча б до моря» -несміливо додає Матвій, а ми, у свою чергу, віримо, що цю мрію у найближчому майбутньому йому вдасться реалізувати.Поки що ж, він збирається у табір «Сонячний» у Гаразджі, де зможе трохи відпочити. А з найближчих подорожей з величезним захопленням розповідає про поїздку до дельфінарію.Матвій зростає дуже схожим на свого татка, якого він досі пам’ятає, любить і сумує за ним. Таня помічає, що хлопець іноді навіть злиться на батька, тому що він так рано пішов з життя. І не дивно, бо нікому не відомо, що твориться у його маленькому дитячому серці і лише він знає, наскільки сильно йому не вистачає татка. Проте у іменинника назавжди залишаться теплі спогади про риболовлю з татусем, про надувний човен, який придбали, але так і не встигли випробувати з ним разом.Хлопчик росте веселим та комунікабельним хлопчиком, тож і в майбутньому бачить себе в першу чергу хорошою людиною. Він має одну, поки нездійсненну, мрію: аби припинилися військові дії на східних теренах нашої держави. Хлопець говорить, що Україна – це наша мати, а відтак бачить за необхідне дбати про її безпеку, нести відповідальність за її екологію та зробити усе можливе задля розвитку країни, яка має усі шанси у перспективі стати чи не найбагатшою у світі.ДЖАМ МАТВІЙ - невдовзі 8 років (13.07.2011). Луцький р-н . Зріст: 130; Розмір взуття: 32.Подарунок до ДН: будь-який сюрприз на ваш розсуд.