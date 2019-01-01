Як у Луцьку відбувся «Kvartal FEST». ФОТОРЕПОРТАЖ

У Луцьку зірки студії «Квартал-95» дали безкоштовний концерт із новою літньою програмою у форматі всеукраїнського туру «Kvartal FEST».Подія відбулася у четвер, 11 липня, на території міського іподрому, де зібралося декілька сотень лучан. Не дивлячись на вітряну і дощову погоду, так званий соціальний проект «кварталівців» викликав неабияку цікавість у жителів міста.Під час концерту колективу «Квартал–95» на території іподрому працював фудкорт, дитяча зона з батутами і гойдалками, а також намет «Шукаю – чекаю» для дітей-згуб.Перед основною частиною шоу запалювали публіку відомі по проекту «Ліга Сміху» – коміки «Збірна Кременчука», між іншим, вони також були і ведучими події. У перервах між жартами з’являлися молоді, але перспективні луцькі виконавці, яким випала нагода заявити про себе на одній сцені із популярними зірками всеукраїнського масштабу, а також звичайні гості свята, котрі хотіли поспівати в караоке чи просто показати себе і свої таланти. Звучала навіть відома російська пісня «Рюмка водки на столе» у виконанні юної лучанки.За вокальний супровід відповідала музична колаборація двох українських вокалістів під назвою «On I Ona» –(On) Мартиненко та(Ona) Жігарева.Опісля основної частини виступів розпочався колективний показ фільму під відкритим небом. На великому екрані крутили картину «Я, Ти, Він, Вона».Не обійшлося, звісно, без жартів на політичну та передвиборчу тематику.