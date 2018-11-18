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Волинський «Фаберже» отримав звання почесного жителя Володимира

Волинський «Фаберже» отримав звання почесного жителя Володимира
Заслужений майстер народної творчості України Анатолій Бойко отримав звання «Почесний громадянин міста Володимира-Волинського».

Про це інформує «ВолиньUA».

Відповідне рішення 11 липня 2019 року на сесії прийняли депутати Володимир-Волинської міської ради.

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Анатолій Бойко є членом Всесвітньої асоціації художників по яєчній шкарлупі та Національної академії творчості інвалідів та рекордсменом України.


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Теги: Фаберже, Волинь, звання, Почесний громадянин
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