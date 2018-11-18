Волинський «Фаберже» отримав звання почесного жителя Володимира

Анатолій Бойко отримав звання «Почесний громадянин міста Володимира-Волинського».



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Відповідне рішення 11 липня 2019 року на сесії прийняли депутати Володимир-Волинської міської ради.



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Анатолій Бойко є членом Всесвітньої асоціації художників по яєчній шкарлупі та Національної академії творчості інвалідів та рекордсменом України.





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