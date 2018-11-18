Волинський «Фаберже» отримав звання почесного жителя Володимира
Сьогодні, 11:03
Заслужений майстер народної творчості України Анатолій Бойко отримав звання «Почесний громадянин міста Володимира-Волинського».
Про це інформує «ВолиньUA».
Відповідне рішення 11 липня 2019 року на сесії прийняли депутати Володимир-Волинської міської ради.
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Анатолій Бойко є членом Всесвітньої асоціації художників по яєчній шкарлупі та Національної академії творчості інвалідів та рекордсменом України.
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Про це інформує «ВолиньUA».
Відповідне рішення 11 липня 2019 року на сесії прийняли депутати Володимир-Волинської міської ради.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: «Яйце в яйці, а у яйці…»: секрети роботи волинського Фаберже
Анатолій Бойко є членом Всесвітньої асоціації художників по яєчній шкарлупі та Національної академії творчості інвалідів та рекордсменом України.
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