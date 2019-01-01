Заступник волинського селищного голови назвав причину свого звільнення

Олександр Савчук розповів причину про своє звільнення.



Про це повідомляє Любешівська районна газета



Він запевнив, що це суто особиста справа.



«Жодних конфліктів, як уже ходять слухи, у мене із головою немає. Просто змінилися життєві обставини», - наголосив Олександр Іванович.



Крім того, Савчук додав, що радості від такого рішення він не відчуває. Адже працювати було цікаво. Та й, переконаний, вдалося зробити чимало. А це – і налагодження роботи комунальних підприємств селищної ради, і наведення благоустрою, і створення центру безпеки та інше.



«Але в житті все міняється. Із жалем, але йду. Так склалися обставини», - підсумував Олександр Савчук.



Селищний голова Олег Кух подякував своєму заступнику за плідну роботу.



«Олександр Іванович не побоявся, взяв на себе відповідальність у період становлення нашої ОТГ. І результат його роботи – серйозні позитивні зрушення у розвитку громади», - каже Олег Іванович.



Зазначають, депутати одноголосно ухвалили рішення про звільнення Олександра Савчука за угодою сторін.



Нагадаємо, у четвер, 11 липня, Олександр Савчук

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На сесії Любешівської селищної ради заступник селищного голови з питань діяльності виконавчих органів – начальник управління капітального будівництва, житлово-комунального господарства та комунальної власностірозповів причину про своє звільнення.Про це повідомляє Любешівська районна газета Нове життя Він запевнив, що це суто особиста справа.«Жодних конфліктів, як уже ходять слухи, у мене із головою немає. Просто змінилися життєві обставини», - наголосив Олександр Іванович.Крім того, Савчук додав, що радості від такого рішення він не відчуває. Адже працювати було цікаво. Та й, переконаний, вдалося зробити чимало. А це – і налагодження роботи комунальних підприємств селищної ради, і наведення благоустрою, і створення центру безпеки та інше.«Але в житті все міняється. Із жалем, але йду. Так склалися обставини», - підсумував Олександр Савчук.Селищний головаподякував своєму заступнику за плідну роботу.«Олександр Іванович не побоявся, взяв на себе відповідальність у період становлення нашої ОТГ. І результат його роботи – серйозні позитивні зрушення у розвитку громади», - каже Олег Іванович.Зазначають, депутати одноголосно ухвалили рішення про звільнення Олександра Савчука за угодою сторін.Нагадаємо, у четвер, 11 липня, Олександр Савчук написав заяву на звільнення.

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