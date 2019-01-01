У Києві в метро під потягом загинула жінка
Сьогодні, 11:42
На станції «Оболонь» Київського метрополітену під потягом загинула жінка.
Про це повідомив "Київський метрополітен", – пише ТСН.
Зранку близько 9-ї години 12 липня у Києві закривали на вхід і вихід станції метро "Тараса Шевченка", "Почайна", "Оболонь", "Мінська" та "Героїв Дніпра".
Також, в поліції Києва повідомили, що інцидент стався близько 9-ї ранку і слідчо-оперативна група з'ясовує деталі гибелі дівчини.
"Рух на синій гілці від станції "Теремки" до станції "Контрактова площа". На станції "Оболонь" падіння пасажира на колію. На місці працюють усі необхідні фахівці. З технічних причин зачинені станції "Тараса Шевченка", "Почайна", "Оболонь", "Мінська", "Героїв Дніпра". Про відновлення руху буде повідомлено додатково", – йдеться в дописі.
Станом на 9:45 рух поїздів на станціях відновили і метрополітен працює у звичному режимі.
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Про це повідомив "Київський метрополітен", – пише ТСН.
Зранку близько 9-ї години 12 липня у Києві закривали на вхід і вихід станції метро "Тараса Шевченка", "Почайна", "Оболонь", "Мінська" та "Героїв Дніпра".
Також, в поліції Києва повідомили, що інцидент стався близько 9-ї ранку і слідчо-оперативна група з'ясовує деталі гибелі дівчини.
"Рух на синій гілці від станції "Теремки" до станції "Контрактова площа". На станції "Оболонь" падіння пасажира на колію. На місці працюють усі необхідні фахівці. З технічних причин зачинені станції "Тараса Шевченка", "Почайна", "Оболонь", "Мінська", "Героїв Дніпра". Про відновлення руху буде повідомлено додатково", – йдеться в дописі.
Станом на 9:45 рух поїздів на станціях відновили і метрополітен працює у звичному режимі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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