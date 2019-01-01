вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Як безпечно подорожувати вагітним та чи можна літати: поради волинських лікарів

Як безпечно подорожувати вагітним та чи можна літати: поради волинських лікарів
Волинські лікарі дали декілька порад, як правильно подорожувати вагітним, аби не нашкодити дитині.

Про це йдеться на сторінці Ковельського МТМО.

Лікарі наголошують, що вагітність - це фізіологічний стан, який не обмежує жінку сидіти вдома, проте необхідно врахувати кілька факторів у виборі подорожі.

Загальні рекомендації для вагітних жінок, що планують подорожувати:
- можна подорожувати лише за відсутності протипоказів (варто обговорити з вашим лікарем);
- краще обирати 2-ий триместр, між 14-28 тижнями, коли жінка почуває себе найкраще й мінімальний ризик ускладнень;
- пити більше води протягом дня;
- брати з собою всі необхідні ліки, що можуть знадобитись(вирішити зі своїм лікарем);
- знати наперед місця, куди можна звернутись за медичною допомогою;
- бажано, щоб клімат був максимально комфортний та звичний для жінки;
- ретельно вибирати продукти харчування, уникати екзотичних, невідомої якості продуктів;
- обмежити перебування під відкритим сонцем, знаходитись в тіні, використовувати SPF засоби, дозволені під час вагітності.

Найкомфортнішим видом транспорту вважається літак. Проте є певні стани вагітної жінки, коли доцільно обмежити перельоти:
- вроджені та набуті тромбофілії;
- жінки із надмірною вагою (ІМТ до вагітності понад 30 кг/м2);
- вагітні жінки з перенесеними раніше тромбозами;
- прееклампсія;
- затримка внутрішньоутробного розвитку плода;
- відшарування плаценти в анамнезі;
- передчасні пологи в анамнезі (термін вагітності ³32 тижні);
- багатоплодова вагітність (термін вагітності ³32 тижні);
- вагітні жінки старші 35 років;
- перенесені операції протягом кількох тижнів до подорожі;
- загальні захворювання, які підвищують ризик тромбозів.

Для вагітних жінок із фізіологічною вагітністю, необхідно виконати рекомендації щодо запобігання тромбозів, зокрема, обирати місце біля проходу, щоб мати можливість рухатись; регулярно ходити в кабіні; виконувати вправи для м’язів гомілок кожні 30 хвилин; пити достатньо води, уникати кави й алкоголю. окрім того, бажано обирати переліт тривалістю менше 4 годин.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: медицина, вагітність. подорожі
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Аміачний» Луцьк: як вберегтися від отруєння і надати допомогу
Зеленський звільнив вісім волинських голів РДА
Дивовижна історія песика Барса з Луцька, який через 5 років повернувся додому
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Як безпечно подорожувати вагітним та чи можна літати: поради волинських лікарів
Сьогодні, 11:47
У Києві в метро під потягом загинула жінка
Сьогодні, 11:42
Їжа аристократів і мільйонерів: як на Волині фермер успішно вирощує спаржу. ФОТО
Сьогодні, 11:40
Заступник волинського селищного голови назвав причину свого звільнення
Сьогодні, 11:35
На Волині чоловік вкрав автівку
Сьогодні, 11:10
Схожі новини
Хірург з Волині Валіхновський показав, як «зшивають» рани клеєм Хірург з Волині Валіхновський показав, як «зшивають» рани клеєм
10 липень, 16:20
В Україні заборонили ліки, що зменшують біль у м`язах В Україні заборонили ліки, що зменшують біль у м`язах
05 липень, 02:37
Волинські хірурги видалили надзвичайно великі пухлини. ФОТО 18+ Волинські хірурги видалили надзвичайно великі пухлини. ФОТО 18+
27 червень, 08:04
Волинським лікарням куплять 9 дороговартісних УЗД-апаратів Волинським лікарням куплять 9 дороговартісних УЗД-апаратів
26 червень, 18:20
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Як безпечно подорожувати вагітним та чи можна літати: поради волинських лікарів
Сьогодні, 11:47
 0
У Києві в метро під потягом загинула жінка
Сьогодні, 11:42
 0
Їжа аристократів і мільйонерів: як на Волині фермер успішно вирощує спаржу. ФОТО
Сьогодні, 11:40
 0
Заступник волинського селищного голови назвав причину свого звільнення
Сьогодні, 11:35
 0
На Волині чоловік вкрав автівку
Сьогодні, 11:10
 0
Медіа
відео
1/8
﻿