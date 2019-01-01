Як безпечно подорожувати вагітним та чи можна літати: поради волинських лікарів
Сьогодні, 11:47
Волинські лікарі дали декілька порад, як правильно подорожувати вагітним, аби не нашкодити дитині.
Про це йдеться на сторінці Ковельського МТМО.
Лікарі наголошують, що вагітність - це фізіологічний стан, який не обмежує жінку сидіти вдома, проте необхідно врахувати кілька факторів у виборі подорожі.
Загальні рекомендації для вагітних жінок, що планують подорожувати:
- можна подорожувати лише за відсутності протипоказів (варто обговорити з вашим лікарем);
- краще обирати 2-ий триместр, між 14-28 тижнями, коли жінка почуває себе найкраще й мінімальний ризик ускладнень;
- пити більше води протягом дня;
- брати з собою всі необхідні ліки, що можуть знадобитись(вирішити зі своїм лікарем);
- знати наперед місця, куди можна звернутись за медичною допомогою;
- бажано, щоб клімат був максимально комфортний та звичний для жінки;
- ретельно вибирати продукти харчування, уникати екзотичних, невідомої якості продуктів;
- обмежити перебування під відкритим сонцем, знаходитись в тіні, використовувати SPF засоби, дозволені під час вагітності.
Найкомфортнішим видом транспорту вважається літак. Проте є певні стани вагітної жінки, коли доцільно обмежити перельоти:
- вроджені та набуті тромбофілії;
- жінки із надмірною вагою (ІМТ до вагітності понад 30 кг/м2);
- вагітні жінки з перенесеними раніше тромбозами;
- прееклампсія;
- затримка внутрішньоутробного розвитку плода;
- відшарування плаценти в анамнезі;
- передчасні пологи в анамнезі (термін вагітності ³32 тижні);
- багатоплодова вагітність (термін вагітності ³32 тижні);
- вагітні жінки старші 35 років;
- перенесені операції протягом кількох тижнів до подорожі;
- загальні захворювання, які підвищують ризик тромбозів.
Для вагітних жінок із фізіологічною вагітністю, необхідно виконати рекомендації щодо запобігання тромбозів, зокрема, обирати місце біля проходу, щоб мати можливість рухатись; регулярно ходити в кабіні; виконувати вправи для м’язів гомілок кожні 30 хвилин; пити достатньо води, уникати кави й алкоголю. окрім того, бажано обирати переліт тривалістю менше 4 годин.
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Про це йдеться на сторінці Ковельського МТМО.
Лікарі наголошують, що вагітність - це фізіологічний стан, який не обмежує жінку сидіти вдома, проте необхідно врахувати кілька факторів у виборі подорожі.
Загальні рекомендації для вагітних жінок, що планують подорожувати:
- можна подорожувати лише за відсутності протипоказів (варто обговорити з вашим лікарем);
- краще обирати 2-ий триместр, між 14-28 тижнями, коли жінка почуває себе найкраще й мінімальний ризик ускладнень;
- пити більше води протягом дня;
- брати з собою всі необхідні ліки, що можуть знадобитись(вирішити зі своїм лікарем);
- знати наперед місця, куди можна звернутись за медичною допомогою;
- бажано, щоб клімат був максимально комфортний та звичний для жінки;
- ретельно вибирати продукти харчування, уникати екзотичних, невідомої якості продуктів;
- обмежити перебування під відкритим сонцем, знаходитись в тіні, використовувати SPF засоби, дозволені під час вагітності.
Найкомфортнішим видом транспорту вважається літак. Проте є певні стани вагітної жінки, коли доцільно обмежити перельоти:
- вроджені та набуті тромбофілії;
- жінки із надмірною вагою (ІМТ до вагітності понад 30 кг/м2);
- вагітні жінки з перенесеними раніше тромбозами;
- прееклампсія;
- затримка внутрішньоутробного розвитку плода;
- відшарування плаценти в анамнезі;
- передчасні пологи в анамнезі (термін вагітності ³32 тижні);
- багатоплодова вагітність (термін вагітності ³32 тижні);
- вагітні жінки старші 35 років;
- перенесені операції протягом кількох тижнів до подорожі;
- загальні захворювання, які підвищують ризик тромбозів.
Для вагітних жінок із фізіологічною вагітністю, необхідно виконати рекомендації щодо запобігання тромбозів, зокрема, обирати місце біля проходу, щоб мати можливість рухатись; регулярно ходити в кабіні; виконувати вправи для м’язів гомілок кожні 30 хвилин; пити достатньо води, уникати кави й алкоголю. окрім того, бажано обирати переліт тривалістю менше 4 годин.
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