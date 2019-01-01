Як безпечно подорожувати вагітним та чи можна літати: поради волинських лікарів

Волинські лікарі дали декілька порад, як правильно подорожувати вагітним, аби не нашкодити дитині.Про це йдеться на сторінці Ковельського МТМО.Лікарі наголошують, що вагітність - це фізіологічний стан, який не обмежує жінку сидіти вдома, проте необхідно врахувати кілька факторів у виборі подорожі.для вагітних жінок, що планують подорожувати:- можна подорожувати лише за відсутності протипоказів (варто обговорити з вашим лікарем);- краще обирати 2-ий триместр, між 14-28 тижнями, коли жінка почуває себе найкраще й мінімальний ризик ускладнень;- пити більше води протягом дня;- брати з собою всі необхідні ліки, що можуть знадобитись(вирішити зі своїм лікарем);- знати наперед місця, куди можна звернутись за медичною допомогою;- бажано, щоб клімат був максимально комфортний та звичний для жінки;- ретельно вибирати продукти харчування, уникати екзотичних, невідомої якості продуктів;- обмежити перебування під відкритим сонцем, знаходитись в тіні, використовувати SPF засоби, дозволені під час вагітності.Найкомфортнішим видом транспорту вважається літак. Проте є певні стани вагітної жінки, коли доцільно- вроджені та набуті тромбофілії;- жінки із надмірною вагою (ІМТ до вагітності понад 30 кг/м2);- вагітні жінки з перенесеними раніше тромбозами;- прееклампсія;- затримка внутрішньоутробного розвитку плода;- відшарування плаценти в анамнезі;- передчасні пологи в анамнезі (термін вагітності ³32 тижні);- багатоплодова вагітність (термін вагітності ³32 тижні);- вагітні жінки старші 35 років;- перенесені операції протягом кількох тижнів до подорожі;- загальні захворювання, які підвищують ризик тромбозів.Для вагітних жінок із фізіологічною вагітністю, необхідно виконати рекомендації щодо запобігання тромбозів, зокрема, обирати місце біля проходу, щоб мати можливість рухатись; регулярно ходити в кабіні; виконувати вправи для м’язів гомілок кожні 30 хвилин; пити достатньо води, уникати кави й алкоголю. окрім того, бажано обирати переліт тривалістю менше 4 годин.