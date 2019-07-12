Волинянку привітали зі 100-річчям. ФОТО

Пучковська Марія Корніївна сьогодні, 12 липня, відзначає 100-літній ювілей.



Ювілярка виховала трьох дітей, має 6 онуків та 6 правнуків, – пише видання



Марія Корніївна має статус ветерана праці та учасника війни.



З вітаннями та подарунком завітали до іменинниці Литовезький сільський голова – І.Іванчук, староста Мовниківського старостинського округу – Ю.Мельник, директор Центру надання соціальних послуг – М.Костецька.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Уродженка села Мовники Іваничівського районусьогодні, 12 липня, відзначає 100-літній ювілей.Ювілярка виховала трьох дітей, має 6 онуків та 6 правнуків, – пише видання Княжий Град Марія Корніївна має статус ветерана праці та учасника війни.З вітаннями та подарунком завітали до іменинниці Литовезький сільський голова –, староста Мовниківського старостинського округу – Ю.Мельник, директор Центру надання соціальних послуг – М.Костецька.

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