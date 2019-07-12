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Волинянку привітали зі 100-річчям. ФОТО

Волинянку привітали зі 100-річчям. ФОТО
Уродженка села Мовники Іваничівського району Пучковська Марія Корніївна сьогодні, 12 липня, відзначає 100-літній ювілей.

Ювілярка виховала трьох дітей, має 6 онуків та 6 правнуків, – пише видання Княжий Град.

Марія Корніївна має статус ветерана праці та учасника війни.

З вітаннями та подарунком завітали до іменинниці Литовезький сільський голова – І.Іванчук, староста Мовниківського старостинського округу – Ю.Мельник, директор Центру надання соціальних послуг – М.Костецька.
Волинянку привітали зі 100-річчям. ФОТО
Волинянку привітали зі 100-річчям. ФОТО
Волинянку привітали зі 100-річчям. ФОТО


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Теги: святкування, 100 років
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