Волинянку привітали зі 100-річчям. ФОТО
Сьогодні, 17:57
Уродженка села Мовники Іваничівського району Пучковська Марія Корніївна сьогодні, 12 липня, відзначає 100-літній ювілей.
Ювілярка виховала трьох дітей, має 6 онуків та 6 правнуків, – пише видання Княжий Град.
Марія Корніївна має статус ветерана праці та учасника війни.
З вітаннями та подарунком завітали до іменинниці Литовезький сільський голова – І.Іванчук, староста Мовниківського старостинського округу – Ю.Мельник, директор Центру надання соціальних послуг – М.Костецька.
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Ювілярка виховала трьох дітей, має 6 онуків та 6 правнуків, – пише видання Княжий Град.
Марія Корніївна має статус ветерана праці та учасника війни.
З вітаннями та подарунком завітали до іменинниці Литовезький сільський голова – І.Іванчук, староста Мовниківського старостинського округу – Ю.Мельник, директор Центру надання соціальних послуг – М.Костецька.
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