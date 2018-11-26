Знайшли родину для 12-річного собаки, який проживав у луцькій «Ласці». ВІДЕО

Борису, який проживав на території КП «Ласка», знайшли родину.



Собака, попри свій поважний вік, добре адаптувався, набрав вагу і вже звик до нових господарів, – йдеться у сюжеті



Як Боря потрапив на підприємство – невідомо. Керівниця «Ласки» Наталія Рудь розповіла, що цей собака у них був тривалий час. Коли Наталія стала керівницею підприємства (влітку 2018), тварина вже була серед його постійних мешканців.



«Ми тоді його постригли, покупали. Він став зовсім іншим собакою. Дуже дружелюбний, мирний і страшенно любить людей», – розповіли у «Ласці».



На фестивалі «Мокрі носики», який проводили в Луцьку, знайшлося одразу дві сім’ї, які захотіли взяти Бориса додому. Оскільки одні з претендентів повідомили, що не можуть забрати собаку того ж дня, тварину віддали іншій дівчині. На фестивалі 11 безпритульних псів знайшли нову сім’ю, однак вже наступного дня Борю повернули. Нова власниця розповіла, що бабуся не дозволила забрати собаку додому.



Про прикрий випадок повідомили на сторінці «Ласки» у Facebook. Й інші претенденти на «всиновлення» Борі одразу ж відгукнулися. За кілька днів собака поїхав у нову родину, що живе в приватному будинку за Луцьком. За місяць перебування в новому домі собака встиг адаптуватися, він має гарний апетит і любить гратися з людьми.



«Ми неймовірно вдячні сім’ї, що взяла до себе нашого пенсіонера. Це таке щастя бачити його веселим і щасливим. Травичка, сонце і любляча родина – прості радості, які нарешті є у собаки, що багато років провела у вольєрі з іншими собаками», – йдеться на сторінці «Ласки» у Facebook.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 12-річному псу, який проживав на території КП «Ласка», знайшли родину.Собака, попри свій поважний вік, добре адаптувався, набрав вагу і вже звик до нових господарів, – йдеться у сюжеті 12 каналу Як Боря потрапив на підприємство – невідомо. Керівниця «Ласки» Наталія Рудь розповіла, що цей собака у них був тривалий час. Коли Наталія стала керівницею підприємства (влітку 2018), тварина вже була серед його постійних мешканців.«Ми тоді його постригли, покупали. Він став зовсім іншим собакою. Дуже дружелюбний, мирний і страшенно любить людей», – розповіли у «Ласці».На фестивалі «Мокрі носики», який проводили в Луцьку, знайшлося одразу дві сім’ї, які захотіли взяти Бориса додому. Оскільки одні з претендентів повідомили, що не можуть забрати собаку того ж дня, тварину віддали іншій дівчині. На фестивалі 11 безпритульних псів знайшли нову сім’ю, однак вже наступного дня Борю повернули. Нова власниця розповіла, що бабуся не дозволила забрати собаку додому.Про прикрий випадок повідомили на сторінці «Ласки» у Facebook. Й інші претенденти на «всиновлення» Борі одразу ж відгукнулися. За кілька днів собака поїхав у нову родину, що живе в приватному будинку за Луцьком. За місяць перебування в новому домі собака встиг адаптуватися, він має гарний апетит і любить гратися з людьми.«Ми неймовірно вдячні сім’ї, що взяла до себе нашого пенсіонера. Це таке щастя бачити його веселим і щасливим. Травичка, сонце і любляча родина – прості радості, які нарешті є у собаки, що багато років провела у вольєрі з іншими собаками», – йдеться на сторінці «Ласки» у Facebook.

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