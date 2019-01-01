На Волині шукають охочих поїхати в Данію





Він триватиме від 4 до 13 вересня на острові Морс у Данії, повідомляє на сторінці у Facebook



Головна мета поїздки – навчитися працювати над проблемою психічних ускладнень.



Також на семінарах будуть організовані різні активності, заняття з інформацією про психічне здоров'я, а також заходи, в яких молодь працюватиме разом над пошуком та розробкою рішень для психічних труднощів самотності.



Вимоги до кандидата:



- вік 18-25 років (18-30 для лідера);

- зацікавленість у темі соціальної інклюзії, проблемі самотності серед молоді та міжкультурного діалогу;

- готовність працювати англійською мовою;

- готовий біометричний паспорт або віза.



Зазначають, проживання, харчування та всі необхідні матеріали під час проекту забезпечують організатори.



ЧИТАТИ ТАКОЖ: На Волині шукають молодих людей, які хочуть поїхати в Іспанію



Крім цього, додають, участь для активних членів організації є безкоштовною, але для тих учасників, які не є членами організації – благодійний внесок 40 евро.



Подати заявку можна до 14 липня, зареєструвавшись

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині ГО "Development and Initiative" шукає креативних учасників для молодіжного обміну "Lon(v)ely You".Він триватиме від 4 до 13 вересня на острові Морс у Данії, повідомляє на сторінці у Facebook Молодіжний центр Волині Головна мета поїздки – навчитися працювати над проблемою психічних ускладнень.Також на семінарах будуть організовані різні активності, заняття з інформацією про психічне здоров'я, а також заходи, в яких молодь працюватиме разом над пошуком та розробкою рішень для психічних труднощів самотності.Вимоги до кандидата:- вік 18-25 років (18-30 для лідера);- зацікавленість у темі соціальної інклюзії, проблемі самотності серед молоді та міжкультурного діалогу;- готовність працювати англійською мовою;- готовий біометричний паспорт або віза.Зазначають, проживання, харчування та всі необхідні матеріали під час проекту забезпечують організатори.Крім цього, додають, участь для активних членів організації є безкоштовною, але для тих учасників, які не є членами організації – благодійний внесок 40 евро.Подати заявку можна до 14 липня, зареєструвавшись тут

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію