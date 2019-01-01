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На Волині шукають охочих поїхати в Данію

На Волині шукають охочих поїхати в Данію
На Волині ГО "Development and Initiative" шукає креативних учасників для молодіжного обміну "Lon(v)ely You".

Він триватиме від 4 до 13 вересня на острові Морс у Данії, повідомляє на сторінці у Facebook Молодіжний центр Волині.

Головна мета поїздки – навчитися працювати над проблемою психічних ускладнень.

Також на семінарах будуть організовані різні активності, заняття з інформацією про психічне здоров'я, а також заходи, в яких молодь працюватиме разом над пошуком та розробкою рішень для психічних труднощів самотності.

Вимоги до кандидата:

- вік 18-25 років (18-30 для лідера);
- зацікавленість у темі соціальної інклюзії, проблемі самотності серед молоді та міжкультурного діалогу;
- готовність працювати англійською мовою;
- готовий біометричний паспорт або віза.

Зазначають, проживання, харчування та всі необхідні матеріали під час проекту забезпечують організатори.

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Крім цього, додають, участь для активних членів організації є безкоштовною, але для тих учасників, які не є членами організації – благодійний внесок 40 евро.

Подати заявку можна до 14 липня, зареєструвавшись тут.

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Теги: Волинь, пошуки учасників, молодіжний обмін, Данія
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