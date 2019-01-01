На Волині шукають охочих поїхати в Данію
Сьогодні, 12:31
На Волині ГО "Development and Initiative" шукає креативних учасників для молодіжного обміну "Lon(v)ely You".
Він триватиме від 4 до 13 вересня на острові Морс у Данії, повідомляє на сторінці у Facebook Молодіжний центр Волині.
Головна мета поїздки – навчитися працювати над проблемою психічних ускладнень.
Також на семінарах будуть організовані різні активності, заняття з інформацією про психічне здоров'я, а також заходи, в яких молодь працюватиме разом над пошуком та розробкою рішень для психічних труднощів самотності.
Вимоги до кандидата:
- вік 18-25 років (18-30 для лідера);
- зацікавленість у темі соціальної інклюзії, проблемі самотності серед молоді та міжкультурного діалогу;
- готовність працювати англійською мовою;
- готовий біометричний паспорт або віза.
Зазначають, проживання, харчування та всі необхідні матеріали під час проекту забезпечують організатори.
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Крім цього, додають, участь для активних членів організації є безкоштовною, але для тих учасників, які не є членами організації – благодійний внесок 40 евро.
Подати заявку можна до 14 липня, зареєструвавшись тут.
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Він триватиме від 4 до 13 вересня на острові Морс у Данії, повідомляє на сторінці у Facebook Молодіжний центр Волині.
Головна мета поїздки – навчитися працювати над проблемою психічних ускладнень.
Також на семінарах будуть організовані різні активності, заняття з інформацією про психічне здоров'я, а також заходи, в яких молодь працюватиме разом над пошуком та розробкою рішень для психічних труднощів самотності.
Вимоги до кандидата:
- вік 18-25 років (18-30 для лідера);
- зацікавленість у темі соціальної інклюзії, проблемі самотності серед молоді та міжкультурного діалогу;
- готовність працювати англійською мовою;
- готовий біометричний паспорт або віза.
Зазначають, проживання, харчування та всі необхідні матеріали під час проекту забезпечують організатори.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: На Волині шукають молодих людей, які хочуть поїхати в Іспанію
Крім цього, додають, участь для активних членів організації є безкоштовною, але для тих учасників, які не є членами організації – благодійний внесок 40 евро.
Подати заявку можна до 14 липня, зареєструвавшись тут.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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