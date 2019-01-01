Стало відомо, скільки виявили повій цьогоріч на Волині





Про це повідомили у департаменті боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми, Національної поліції України у відповідь на запит



Так, за 5 місяців найбільше виявлено осіб, які вчинили адміністративні правопорушення за статтею 181-1 КУпАП "Заняття проституцією", в Одеській області – 138. За нею Дніпропетровська область з 38 виявленими такими особами. Далі - місто Київ з 37 особами.



При цьому, за цей період найменше осіб, які займалися проституцією, виявили у Житомирській області – 1. У Київській області – 2, у Закарпатській, Кіровоградській, Сумській областях – по 3.



Нагадаємо,

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Волинській області за 5 місяців 2019 року виявили 6 жінок, які займалися проституцію. Втім, Одещина лідирує за кількістю виявлених повій, - 138. При цьому, найменше виявили у Житомирській області – одну особу.Про це повідомили у департаменті боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми, Національної поліції України у відповідь на запит УНН Так, за 5 місяців найбільше виявлено осіб, які вчинили адміністративні правопорушення за статтею 181-1 КУпАП "Заняття проституцією", в Одеській області – 138. За нею Дніпропетровська область з 38 виявленими такими особами. Далі - місто Київ з 37 особами.При цьому, за цей період найменше осіб, які займалися проституцією, виявили у Житомирській області – 1. У Київській області – 2, у Закарпатській, Кіровоградській, Сумській областях – по 3.Нагадаємо, минулого року за кількістю виявлених повій лідирувала Дніпропетровська область , у якій виявили 169 осіб, які займалися проституцією.

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