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Стало відомо, скільки виявили повій цьогоріч на Волині

Стало відомо, скільки виявили повій цьогоріч на Волині
У Волинській області за 5 місяців 2019 року виявили 6 жінок, які займалися проституцію. Втім, Одещина лідирує за кількістю виявлених повій, - 138. При цьому, найменше виявили у Житомирській області – одну особу.

Про це повідомили у департаменті боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми, Національної поліції України у відповідь на запит УНН.

Так, за 5 місяців найбільше виявлено осіб, які вчинили адміністративні правопорушення за статтею 181-1 КУпАП "Заняття проституцією", в Одеській області – 138. За нею Дніпропетровська область з 38 виявленими такими особами. Далі - місто Київ з 37 особами.

При цьому, за цей період найменше осіб, які займалися проституцією, виявили у Житомирській області – 1. У Київській області – 2, у Закарпатській, Кіровоградській, Сумській областях – по 3.

Нагадаємо, минулого року за кількістю виявлених повій лідирувала Дніпропетровська область, у якій виявили 169 осіб, які займалися проституцією.

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Теги: повія, статистика
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