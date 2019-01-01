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Одружився відомий волинський волонтер

Одружився відомий волинський волонтер
Відомий у Луцьку активіст і волонтер Дмитро Сандалов одружився.

Про це написав він на своїй сторінці у facebook під ніком "Єжик Втуманє".

"Так, це правда. Одружився. Ні, ніяких печаток в паспорті не ставили. Ми любимо одне одного і все інше пофіг. Хочете зробити весільний подарунок? Приват 5167985500013511 Сандалов Д. призначення "машина для снайперів", - йдеться у дописі.

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Теги: одуження, Дмитро Сандалов
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