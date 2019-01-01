Одружився відомий волинський волонтер

Відомий у Луцьку активіст і волонтеродружився.Про це написав він на своїй сторінці у facebook під ніком "Єжик Втуманє"."Так, це правда. Одружився. Ні, ніяких печаток в паспорті не ставили. Ми любимо одне одного і все інше пофіг. Хочете зробити весільний подарунок? Приват 5167985500013511 Сандалов Д. призначення "машина для снайперів", - йдеться у дописі.