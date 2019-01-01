Одружився відомий волинський волонтер
Сьогодні, 12:56
Відомий у Луцьку активіст і волонтер Дмитро Сандалов одружився.
Про це написав він на своїй сторінці у facebook під ніком "Єжик Втуманє".
"Так, це правда. Одружився. Ні, ніяких печаток в паспорті не ставили. Ми любимо одне одного і все інше пофіг. Хочете зробити весільний подарунок? Приват 5167985500013511 Сандалов Д. призначення "машина для снайперів", - йдеться у дописі.
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Про це написав він на своїй сторінці у facebook під ніком "Єжик Втуманє".
"Так, це правда. Одружився. Ні, ніяких печаток в паспорті не ставили. Ми любимо одне одного і все інше пофіг. Хочете зробити весільний подарунок? Приват 5167985500013511 Сандалов Д. призначення "машина для снайперів", - йдеться у дописі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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