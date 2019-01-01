На Львівщині чоловік на краденому велосипеді загинув під колесами двох автівок





Як повідомили



Зазначається, що водій автомобіля Opel Omega, 43-річний житель Рівненської області, скоїв наїзд на велосипедиста, якого від удару відкинуло під колеса автомобіля Mercedes під керуванням 48-річного львів’янина.



Правоохоронцям вдалося встановити особу загиблого велосипедиста. Ним виявився 36-річний житель одного із сіл Бродівського району, який за кілька годин до трагедії викрав велосипед у місцевого жителя.



Правоохоронці встановлюють всі обставини події. Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) КК України.



Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п’яти років.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Львівщині внаслідок наїзду двох автомобілів загинув 36-річний чоловік, який їхав на викраденому ним за декілька годин до трагедії велосипеді.Як повідомили УНІАН у відділі комунікації Головного управління Національної поліції у Львівській області, дорожньо-транспортна пригода сталася сьогодні, 12 липня, близько 02.00 на автодорозі «Київ-Чоп» у Бродівському районі.Зазначається, що водій автомобіля Opel Omega, 43-річний житель Рівненської області, скоїв наїзд на велосипедиста, якого від удару відкинуло під колеса автомобіля Mercedes під керуванням 48-річного львів’янина.Правоохоронцям вдалося встановити особу загиблого велосипедиста. Ним виявився 36-річний житель одного із сіл Бродівського району, який за кілька годин до трагедії викрав велосипед у місцевого жителя.Правоохоронці встановлюють всі обставини події. Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) КК України.Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п’яти років.

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