Волинянки завоювали «срібло» на змаганнях в Італії
Сьогодні, 13:40
У Неаполі (Італія) проходить ХХХ Універсіада, в якій волинянки завоювали "срібло" в командному заліку зі спортивної ходьби на дистанції 20 кілометрів.
Про це повідомляють у відділі з питань фізичної культури та спорту ОДА.
Так, Валентина Мирончук, Марія Філюк та Олена Собчук представляють СНУ імені Лесі Українки.
Тренери Валентини Мирончук та Олени Собчук - Яловик А.В і Яловик В.Т, а тренери Марії Філюк – Борипсюк В. І. та Філюк С. С.
Відомо, дівчата є учнями школи вищої спортивної майстерності.
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Про це повідомляють у відділі з питань фізичної культури та спорту ОДА.
Так, Валентина Мирончук, Марія Філюк та Олена Собчук представляють СНУ імені Лесі Українки.
Тренери Валентини Мирончук та Олени Собчук - Яловик А.В і Яловик В.Т, а тренери Марії Філюк – Борипсюк В. І. та Філюк С. С.
Відомо, дівчата є учнями школи вищої спортивної майстерності.
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