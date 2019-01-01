Волинянки завоювали «срібло» на змаганнях в Італії





Про це повідомляють у



Так, Валентина Мирончук, Марія Філюк та Олена Собчук представляють СНУ імені Лесі Українки.



Тренери Валентини Мирончук та Олени Собчук - Яловик А.В і Яловик В.Т, а тренери Марії Філюк – Борипсюк В. І. та Філюк С. С.



Відомо, дівчата є учнями школи вищої спортивної майстерності.

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