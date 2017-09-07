Хочуть прийняття закону про капеланство: волинські священники зібрались під Верховною Радою

Капелани Волині на чолі з протоієреємвзяли участь у молитовному стоянні перед Верховною Радою на підтримку прийняття закону про капеланську діяльність у другому читанні.Про це йдеться на сторінці Волинської єпархії ПЦУ.Головний військовий капелан Волині Михайло Бучак розповів єпархіальній інформаційній службі, що поправки, котрі передбачається внести до законопроєкту, суттєво погіршать його якість. Вони підпорядкують військових священників армійському командуванню й тим знизять довіру до капеланів з боку воїнів. Є й інші деталі, котрі в разі прийняття підуть на шкоду капеланському служінню.«Молитва згуртувала душпастирів різних конфесій, адже одним із пунктів закону має бути створення міжконфесійної асоціації військових капеланів, а кожна конфесія створить своє об’єднання», – йдеться у дописі.