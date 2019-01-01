У луцькому сервісному центрі МВС затримали чоловіка, який був у розшуку
Сьогодні, 13:48
Працівники луцького сервісного центру МВС сьогодні, 12 липня, виявили чоловіка, який був у розшуку.
Про це пише "Сервісні центри МВС у Волинській області" на сторінці у facebook.
Ним виявився житель Ківерець, який підозрюється у скоєнні крадіжки. Про ситуацію повідомили правоохоронні органи.
Чоловіка затримали і доставили до відділку поліції для подальшої перевірки факту.
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Про це пише "Сервісні центри МВС у Волинській області" на сторінці у facebook.
Ним виявився житель Ківерець, який підозрюється у скоєнні крадіжки. Про ситуацію повідомили правоохоронні органи.
Чоловіка затримали і доставили до відділку поліції для подальшої перевірки факту.
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