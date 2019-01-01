У луцькому сервісному центрі МВС затримали чоловіка, який був у розшуку





Про це пише "Сервісні центри МВС у Волинській області" на сторінці у facebook.



Ним виявився житель Ківерець, який підозрюється у скоєнні крадіжки. Про ситуацію повідомили правоохоронні органи.



Чоловіка затримали і доставили до відділку поліції для подальшої перевірки факту.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Працівники луцького сервісного центру МВС сьогодні, 12 липня, виявили чоловіка, який був у розшуку.Про це пише "Сервісні центри МВС у Волинській області" на сторінці у facebook.Ним виявився житель Ківерець, який підозрюється у скоєнні крадіжки. Про ситуацію повідомили правоохоронні органи.Чоловіка затримали і доставили до відділку поліції для подальшої перевірки факту.

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