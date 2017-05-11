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Розповіли, яку користь можуть принести Луцьку депутати-списочники у Верховній Раді. ВІДЕО

Розповіли, яку користь можуть принести Луцьку депутати-списочники у Верховній Раді. ВІДЕО
У ході реєстрації кандидатів у народні депутати України до списків 15 політичних партій включили 63 особи, які жителями Волинської області.

Про їхню ймовірну користь для Луцька говорили у четвер, 11 липня, під час прямого ефіру ток-шоу "Протилежний погляд LIVE" на 12 каналі, пише Конкурент.

На думку журналістки телеканалу "UA:Волинь" Лариси Андрійчук, депутати-списочники їздять у регіони лише з власною політичною метою. Тому очікувати від них якоїсь особливої уваги до Волині та Луцька не варто.

«Корисними вони можуть стати своїми ефективними законопроектами, які будуть безпосередньо спрямовані на покращення нашого життя», – зазначила вона.

Своєю чергою журналістка Людмила Яворська зауважила, що якби велика кількість волинян пройшла у раду за списками, то ці депутати могли б посприяти призначенню дострокових виборів міського голови у Луцьку (чергові місцеві вибори в Україні заплановані на осінь 2020 року).

«Розумію, що терміни піджимають і, можливо, немає сенсу, але потрібно дотримуватися закону. Якщо відсутній міський голова, то потрібно обрати», – резюмувала медійниця.


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Теги: парламент, Волинь
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