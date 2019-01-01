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У луцькій лікарні можна безкоштовно отримати ліки від гепатиту С

У луцькій лікарні можна безкоштовно отримати ліки від гепатиту С
У Волинській обласній інфекційній лікарні пацієнти із гепатитом С можуть пройти безоплатний курс лікування.

У регіони України розвозять партію препаратів для хворих на вірусний гепатит C, закуплених за державний кошт, - йдеться на сайті МОЗ.

Повідомляють, найближчим часом понад 7 тисяч пацієнтів із вірусним гепатитом C зможуть пролікуватися безоплатно.

Відтак, невдовзі в лікарнях будуть доступні безоплатно такі ліки:

- препарати ТМ “Майгеп” (софосбувір) та ТМ “Майдекла” (даклатасвір) для комплексного курсу лікування гепатиту С для понад 1200 пацієнтів
- препарат ТМ “Ледвір” (софосбувір/ледіпасвір), завдяки яким зможуть вилікуватись майже 2 тисячі хворих
- понад 12 тисяч упаковок лікарського засобу ТМ “Майхеп ALL” (софосбувір/велпатасвір) для лікування понад 4 тисяч пацієнтів.

Запевняють, закуплені препарати відповідають рекомендаціям Європейської асоціації з вивчення хвороб печінки щодо лікування гепатиту C.

Інноваційний курс лікування полягає в тому, що пацієнт просто приймає таблетки впродовж трьох місяців.

Окрім цього, додають, ймовірність побічних ефектів - менша в рази, аніж під час прийому препаратів попереднього покоління.

Відомо, закупили ліки через міжнародну організацію - Програму розвитку ООН (ПРООН).

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Теги: Волинська інфекційна лікарня, вірус ГС, безкоштовне лікування
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