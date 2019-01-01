У луцькій лікарні можна безкоштовно отримати ліки від гепатиту С
Сьогодні, 19:41
У Волинській обласній інфекційній лікарні пацієнти із гепатитом С можуть пройти безоплатний курс лікування.
У регіони України розвозять партію препаратів для хворих на вірусний гепатит C, закуплених за державний кошт, - йдеться на сайті МОЗ.
Повідомляють, найближчим часом понад 7 тисяч пацієнтів із вірусним гепатитом C зможуть пролікуватися безоплатно.
Відтак, невдовзі в лікарнях будуть доступні безоплатно такі ліки:
- препарати ТМ “Майгеп” (софосбувір) та ТМ “Майдекла” (даклатасвір) для комплексного курсу лікування гепатиту С для понад 1200 пацієнтів
- препарат ТМ “Ледвір” (софосбувір/ледіпасвір), завдяки яким зможуть вилікуватись майже 2 тисячі хворих
- понад 12 тисяч упаковок лікарського засобу ТМ “Майхеп ALL” (софосбувір/велпатасвір) для лікування понад 4 тисяч пацієнтів.
Запевняють, закуплені препарати відповідають рекомендаціям Європейської асоціації з вивчення хвороб печінки щодо лікування гепатиту C.
Інноваційний курс лікування полягає в тому, що пацієнт просто приймає таблетки впродовж трьох місяців.
Окрім цього, додають, ймовірність побічних ефектів - менша в рази, аніж під час прийому препаратів попереднього покоління.
Відомо, закупили ліки через міжнародну організацію - Програму розвитку ООН (ПРООН).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
У регіони України розвозять партію препаратів для хворих на вірусний гепатит C, закуплених за державний кошт, - йдеться на сайті МОЗ.
Повідомляють, найближчим часом понад 7 тисяч пацієнтів із вірусним гепатитом C зможуть пролікуватися безоплатно.
Відтак, невдовзі в лікарнях будуть доступні безоплатно такі ліки:
- препарати ТМ “Майгеп” (софосбувір) та ТМ “Майдекла” (даклатасвір) для комплексного курсу лікування гепатиту С для понад 1200 пацієнтів
- препарат ТМ “Ледвір” (софосбувір/ледіпасвір), завдяки яким зможуть вилікуватись майже 2 тисячі хворих
- понад 12 тисяч упаковок лікарського засобу ТМ “Майхеп ALL” (софосбувір/велпатасвір) для лікування понад 4 тисяч пацієнтів.
Запевняють, закуплені препарати відповідають рекомендаціям Європейської асоціації з вивчення хвороб печінки щодо лікування гепатиту C.
Інноваційний курс лікування полягає в тому, що пацієнт просто приймає таблетки впродовж трьох місяців.
Окрім цього, додають, ймовірність побічних ефектів - менша в рази, аніж під час прийому препаратів попереднього покоління.
Відомо, закупили ліки через міжнародну організацію - Програму розвитку ООН (ПРООН).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Погода в Луцьку та Волинській області на вихідні, 13 і 14 липня
Сьогодні, 20:00
У луцькій лікарні можна безкоштовно отримати ліки від гепатиту С
Сьогодні, 19:41