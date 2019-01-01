9 місяців важкої боротьби: онкохвора лучанка Мар'яна Пархом'юк розповіла про лікування





Про це дівчина написала на своїй сторінці у інстаграмі, - інформує



“Ще рано говорити про якісь результати, але вони однозначно є! Я в ремісії і це надважливо. Зараз у мене два тижні гормонів, люмбальна пункція і три хімії ( даунорубіцин і вінкристин). Крім цього 3 дні капали серцеві препарати, так як за такий довгий час лікування і кількість препаратів, які в мене влили, серце теж потребує підтримки завтра здаємо аналізи і контрольне ЕКГ – сподіваюсь все гуд”, – написала дівчина.



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“Попереду 2 дні вихідних і з новими силами на останню хімію в блоці. Ну і що там ще залишиться: 2 блоки – 4 місяці. Сил мені!”, – йдеться в дописі.



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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Лучанка Мар’яна Пархом’юк, яка бореться із раком в Білорусі, провела на лікуванні вже 9 місяців або 273 дні.Про це дівчина написала на своїй сторінці у інстаграмі, - інформує 12 канал “Ще рано говорити про якісь результати, але вони однозначно є! Я в ремісії і це надважливо. Зараз у мене два тижні гормонів, люмбальна пункція і три хімії ( даунорубіцин і вінкристин). Крім цього 3 дні капали серцеві препарати, так як за такий довгий час лікування і кількість препаратів, які в мене влили, серце теж потребує підтримки завтра здаємо аналізи і контрольне ЕКГ – сподіваюсь все гуд”, – написала дівчина.“Попереду 2 дні вихідних і з новими силами на останню хімію в блоці. Ну і що там ще залишиться: 2 блоки – 4 місяці. Сил мені!”, – йдеться в дописі.

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