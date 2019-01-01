вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

9 місяців важкої боротьби: онкохвора лучанка Мар'яна Пархом'юк розповіла про лікування

9 місяців важкої боротьби: онкохвора лучанка Мар'яна Пархом'юк розповіла про лікування
Лучанка Мар’яна Пархом’юк, яка бореться із раком в Білорусі, провела на лікуванні вже 9 місяців або 273 дні.

Про це дівчина написала на своїй сторінці у інстаграмі, - інформує 12 канал.

“Ще рано говорити про якісь результати, але вони однозначно є! Я в ремісії і це надважливо. Зараз у мене два тижні гормонів, люмбальна пункція і три хімії ( даунорубіцин і вінкристин). Крім цього 3 дні капали серцеві препарати, так як за такий довгий час лікування і кількість препаратів, які в мене влили, серце теж потребує підтримки завтра здаємо аналізи і контрольне ЕКГ – сподіваюсь все гуд”, – написала дівчина.

ЧИТАТИ ТАКОЖ: Онкохвора лучанка Мар'яна Пархом'юк вже пройшла 62 хіміотерапії

“Попереду 2 дні вихідних і з новими силами на останню хімію в блоці. Ну і що там ще залишиться: 2 блоки – 4 місяці. Сил мені!”, – йдеться в дописі.

Гроші на лікування дівчини можна перерахувати на картки «ПриватБанку»:

4149 4978 6222 9442 Пархом'юк Мар'яна
5168 7556 3302 5024 Хомич Володимир

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Мар'яна Пархом'юк, лучанка, рак крові, хвороба, лікування
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Аміачний» Луцьк: як вберегтися від отруєння і надати допомогу
Зеленський звільнив вісім волинських голів РДА
Дивовижна історія песика Барса з Луцька, який через 5 років повернувся додому
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Як будувався Луцьк. РЕТРОФОТО
Сьогодні, 14:48
9 місяців важкої боротьби: онкохвора лучанка Мар'яна Пархом'юк розповіла про лікування
Сьогодні, 14:36
Розповіли, яку користь можуть принести Луцьку депутати-списочники у Верховній Раді. ВІДЕО
Сьогодні, 14:26
Неповнолітнього, який на Волині зґвалтував та вбив рідну тітку, залишили під вартою
Сьогодні, 14:20
Фотограф з Волині поділився секретами своєї майстерності
Сьогодні, 14:19
Схожі новини
Онкохвора лучанка Мар'яна Пархом'юк вже пройшла 62 хіміотерапії Онкохвора лучанка Мар'яна Пархом'юк вже пройшла 62 хіміотерапії
25 червень, 12:37
Онкохвора Мар’яна Пархом’юк закінчує четвертий блок лікування. ФОТО Онкохвора Мар’яна Пархом’юк закінчує четвертий блок лікування. ФОТО
24 травень, 05:18
Онкохвора Мар’яна Пархом’юк пройшла половину лікування Онкохвора Мар’яна Пархом’юк пройшла половину лікування
19 квітень, 06:27
11-річній лучанці збирають гроші на лікування 11-річній лучанці збирають гроші на лікування
24 січень, 12:35
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Як будувався Луцьк. РЕТРОФОТО
Сьогодні, 14:48
 0
9 місяців важкої боротьби: онкохвора лучанка Мар'яна Пархом'юк розповіла про лікування
Сьогодні, 14:36
 0
Розповіли, яку користь можуть принести Луцьку депутати-списочники у Верховній Раді. ВІДЕО
Сьогодні, 14:26
 0
Неповнолітнього, який на Волині зґвалтував та вбив рідну тітку, залишили під вартою
Сьогодні, 14:20
 0
Фотограф з Волині поділився секретами своєї майстерності
Сьогодні, 14:19
 0
Медіа
відео
1/8
﻿