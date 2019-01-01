9 місяців важкої боротьби: онкохвора лучанка Мар'яна Пархом'юк розповіла про лікування
Сьогодні, 14:36
Лучанка Мар’яна Пархом’юк, яка бореться із раком в Білорусі, провела на лікуванні вже 9 місяців або 273 дні.
Про це дівчина написала на своїй сторінці у інстаграмі, - інформує 12 канал.
“Ще рано говорити про якісь результати, але вони однозначно є! Я в ремісії і це надважливо. Зараз у мене два тижні гормонів, люмбальна пункція і три хімії ( даунорубіцин і вінкристин). Крім цього 3 дні капали серцеві препарати, так як за такий довгий час лікування і кількість препаратів, які в мене влили, серце теж потребує підтримки завтра здаємо аналізи і контрольне ЕКГ – сподіваюсь все гуд”, – написала дівчина.
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“Попереду 2 дні вихідних і з новими силами на останню хімію в блоці. Ну і що там ще залишиться: 2 блоки – 4 місяці. Сил мені!”, – йдеться в дописі.
Гроші на лікування дівчини можна перерахувати на картки «ПриватБанку»:
4149 4978 6222 9442 Пархом'юк Мар'яна
5168 7556 3302 5024 Хомич Володимир
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Про це дівчина написала на своїй сторінці у інстаграмі, - інформує 12 канал.
“Ще рано говорити про якісь результати, але вони однозначно є! Я в ремісії і це надважливо. Зараз у мене два тижні гормонів, люмбальна пункція і три хімії ( даунорубіцин і вінкристин). Крім цього 3 дні капали серцеві препарати, так як за такий довгий час лікування і кількість препаратів, які в мене влили, серце теж потребує підтримки завтра здаємо аналізи і контрольне ЕКГ – сподіваюсь все гуд”, – написала дівчина.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Онкохвора лучанка Мар'яна Пархом'юк вже пройшла 62 хіміотерапії
“Попереду 2 дні вихідних і з новими силами на останню хімію в блоці. Ну і що там ще залишиться: 2 блоки – 4 місяці. Сил мені!”, – йдеться в дописі.
Гроші на лікування дівчини можна перерахувати на картки «ПриватБанку»:
4149 4978 6222 9442 Пархом'юк Мар'яна
5168 7556 3302 5024 Хомич Володимир
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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