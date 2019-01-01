Як будувався Луцьк. РЕТРОФОТО
Сьогодні, 14:48
Опублікували фотографії будівництва ЦУМу, РАЦСу, ПортСіті та інших споруд Луцька.
Про це йдеться у матеріалі видання «Хроніки Любарта».
Фото датуються від 1950-х років.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Як у Луцьку відкривали дитячу залізницю. РЕТРОФОТО
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це йдеться у матеріалі видання «Хроніки Любарта».
Фото датуються від 1950-х років.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Як у Луцьку відкривали дитячу залізницю. РЕТРОФОТО
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Як будувався Луцьк. РЕТРОФОТО
Сьогодні, 14:48
9 місяців важкої боротьби: онкохвора лучанка Мар'яна Пархом'юк розповіла про лікування
Сьогодні, 14:36
Розповіли, яку користь можуть принести Луцьку депутати-списочники у Верховній Раді. ВІДЕО
Сьогодні, 14:26
Фотограф з Волині поділився секретами своєї майстерності
Сьогодні, 14:19