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Як будувався Луцьк. РЕТРОФОТО

Як будувався Луцьк. РЕТРОФОТО
Опублікували фотографії будівництва ЦУМу, РАЦСу, ПортСіті та інших споруд Луцька.

Про це йдеться у матеріалі видання «Хроніки Любарта».

Фото датуються від 1950-х років.

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Як будувався Луцьк. РЕТРОФОТО
Як будувався Луцьк. РЕТРОФОТО
Як будувався Луцьк. РЕТРОФОТО
Як будувався Луцьк. РЕТРОФОТО
Як будувався Луцьк. РЕТРОФОТО
Як будувався Луцьк. РЕТРОФОТО
Як будувався Луцьк. РЕТРОФОТО
Як будувався Луцьк. РЕТРОФОТО
Як будувався Луцьк. РЕТРОФОТО
Як будувався Луцьк. РЕТРОФОТО
Як будувався Луцьк. РЕТРОФОТО
Як будувався Луцьк. РЕТРОФОТО
Як будувався Луцьк. РЕТРОФОТО
Як будувався Луцьк. РЕТРОФОТО
Як будувався Луцьк. РЕТРОФОТО
Як будувався Луцьк. РЕТРОФОТО

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Теги: Луцьк, ретрофото
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