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На Одещині в санаторії отруїлося 39 дітей

На Одещині в санаторії отруїлося 39 дітей
В Одеській області в дитячому санаторії отруїлося 39 дітей та 3 дорослих.

Постраждалих направили до медичних закладів Білгород-Дністровського району, - повідомляють у прес-центрі ГУНП в Одеській області.

Про подію до поліції повідомили посадові особи міської ради.

На місці працювала слідчо-оперативна група.

За вказаним фактом, відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 137 (неналежне виконання обов’язків щодо охорони життя та здоров’я дітей) Кримінального кодексу України.

Триває слідство.


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Теги: Одещина, отруїлися діти, поліція
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