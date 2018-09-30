На Одещині в санаторії отруїлося 39 дітей
Сьогодні, 15:48
В Одеській області в дитячому санаторії отруїлося 39 дітей та 3 дорослих.
Постраждалих направили до медичних закладів Білгород-Дністровського району, - повідомляють у прес-центрі ГУНП в Одеській області.
Про подію до поліції повідомили посадові особи міської ради.
На місці працювала слідчо-оперативна група.
За вказаним фактом, відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 137 (неналежне виконання обов’язків щодо охорони життя та здоров’я дітей) Кримінального кодексу України.
Триває слідство.
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Постраждалих направили до медичних закладів Білгород-Дністровського району, - повідомляють у прес-центрі ГУНП в Одеській області.
Про подію до поліції повідомили посадові особи міської ради.
На місці працювала слідчо-оперативна група.
За вказаним фактом, відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 137 (неналежне виконання обов’язків щодо охорони життя та здоров’я дітей) Кримінального кодексу України.
Триває слідство.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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