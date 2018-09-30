На Одещині в санаторії отруїлося 39 дітей





Постраждалих направили до медичних закладів Білгород-Дністровського району, - повідомляють у



Про подію до поліції повідомили посадові особи міської ради.



На місці працювала слідчо-оперативна група.



За вказаним фактом, відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 137 (неналежне виконання обов’язків щодо охорони життя та здоров’я дітей) Кримінального кодексу України.



Триває слідство.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В Одеській області в дитячому санаторії отруїлося 39 дітей та 3 дорослих.Постраждалих направили до медичних закладів Білгород-Дністровського району, - повідомляють у прес-центрі ГУНП в Одеській області. Про подію до поліції повідомили посадові особи міської ради.На місці працювала слідчо-оперативна група.За вказаним фактом, відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 137 (неналежне виконання обов’язків щодо охорони життя та здоров’я дітей) Кримінального кодексу України.Триває слідство.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію