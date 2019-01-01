Розповіли про стан чоловіка, який постраждав під час пожежі у Луцьку. ВІДЕО
Сьогодні, 15:25
Через пожежу у багатоповерхівці у центрі Луцька літній чоловік потрапив до лікарні.
68-річний пацієнт надихався диму – розповів Суспільному заступник головного лікаря Луцької клінічної лікарні Олександр Федорчук.
Чоловік нині перебуває у важкому стані у відділенні детоксикації.
Нагадаємо, У Луцьку на проспекті Волі сталась пожежа. Рятувальники були змушені перерізати металеві ґрати, щоб врятувати людину з інвалідністю.
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68-річний пацієнт надихався диму – розповів Суспільному заступник головного лікаря Луцької клінічної лікарні Олександр Федорчук.
Чоловік нині перебуває у важкому стані у відділенні детоксикації.
Нагадаємо, У Луцьку на проспекті Волі сталась пожежа. Рятувальники були змушені перерізати металеві ґрати, щоб врятувати людину з інвалідністю.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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