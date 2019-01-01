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Розповіли про стан чоловіка, який постраждав під час пожежі у Луцьку. ВІДЕО

Розповіли про стан чоловіка, який постраждав під час пожежі у Луцьку. ВІДЕО
Через пожежу у багатоповерхівці у центрі Луцька літній чоловік потрапив до лікарні.

68-річний пацієнт надихався диму – розповів Суспільному заступник головного лікаря Луцької клінічної лікарні Олександр Федорчук.

Чоловік нині перебуває у важкому стані у відділенні детоксикації.

Нагадаємо, У Луцьку на проспекті Волі сталась пожежа. Рятувальники були змушені перерізати металеві ґрати, щоб врятувати людину з інвалідністю.


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Теги: пожежа, Луцьк, Волі
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