На Волині розшукують шахрая з Мордовії

Борисова Петра Михайловича.



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Довідка. Борисов Петро Михайлович, 29.09.1955 р.н., уродженець с. Теньгушево, Теньгушевського району, Республіки Мордовії, Російської Федерації.



Володимир-Волинський ВП ГУНП у Волинській області розшукує його за скоєння злочинів, передбачених ст.ст. 190 ч.4, 358 ч.1 КК України.



Останнє місце проживання: м.Володимир-Волинський, вул. Ковельська, 142/1,кв.80.



Його прикмети: на вигляд 60-65 років, зріст 180 см, середньої статури, волосся сиве.



Прохання до всіх, кому будь-що відомо про місце перебування розшукуваного повідомити за тел. 0931941795, 0634661066 чи 102. Анонімність гарантують.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Поліція Волині розшукуєПро це інформує «ВолиньUA» Борисов Петро Михайлович, 29.09.1955 р.н., уродженець с. Теньгушево, Теньгушевського району, Республіки Мордовії, Російської Федерації.Володимир-Волинський ВП ГУНП у Волинській області розшукує його за скоєння злочинів, передбачених ст.ст. 190 ч.4, 358 ч.1 КК України.Останнє місце проживання: м.Володимир-Волинський, вул. Ковельська, 142/1,кв.80.Його прикмети: на вигляд 60-65 років, зріст 180 см, середньої статури, волосся сиве.Прохання до всіх, кому будь-що відомо про місце перебування розшукуваного повідомити за тел. 0931941795, 0634661066 чи 102. Анонімність гарантують.

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