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На Волині розшукують шахрая з Мордовії

На Волині розшукують шахрая з Мордовії
Поліція Волині розшукує Борисова Петра Михайловича.

Про це інформує «ВолиньUA».

Довідка. Борисов Петро Михайлович, 29.09.1955 р.н., уродженець с. Теньгушево, Теньгушевського району, Республіки Мордовії, Російської Федерації.

Володимир-Волинський ВП ГУНП у Волинській області розшукує його за скоєння злочинів, передбачених ст.ст. 190 ч.4, 358 ч.1 КК України.

Останнє місце проживання: м.Володимир-Волинський, вул. Ковельська, 142/1,кв.80.

Його прикмети: на вигляд 60-65 років, зріст 180 см, середньої статури, волосся сиве.

Прохання до всіх, кому будь-що відомо про місце перебування розшукуваного повідомити за тел. 0931941795, 0634661066 чи 102. Анонімність гарантують.

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Теги: шахрай, розшук, Мордовія
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