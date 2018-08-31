На Волині розшукують шахрая з Мордовії
Сьогодні, 15:43
Поліція Волині розшукує Борисова Петра Михайловича.
Про це інформує «ВолиньUA».
Довідка. Борисов Петро Михайлович, 29.09.1955 р.н., уродженець с. Теньгушево, Теньгушевського району, Республіки Мордовії, Російської Федерації.
Володимир-Волинський ВП ГУНП у Волинській області розшукує його за скоєння злочинів, передбачених ст.ст. 190 ч.4, 358 ч.1 КК України.
Останнє місце проживання: м.Володимир-Волинський, вул. Ковельська, 142/1,кв.80.
Його прикмети: на вигляд 60-65 років, зріст 180 см, середньої статури, волосся сиве.
Прохання до всіх, кому будь-що відомо про місце перебування розшукуваного повідомити за тел. 0931941795, 0634661066 чи 102. Анонімність гарантують.
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Про це інформує «ВолиньUA».
Довідка. Борисов Петро Михайлович, 29.09.1955 р.н., уродженець с. Теньгушево, Теньгушевського району, Республіки Мордовії, Російської Федерації.
Володимир-Волинський ВП ГУНП у Волинській області розшукує його за скоєння злочинів, передбачених ст.ст. 190 ч.4, 358 ч.1 КК України.
Останнє місце проживання: м.Володимир-Волинський, вул. Ковельська, 142/1,кв.80.
Його прикмети: на вигляд 60-65 років, зріст 180 см, середньої статури, волосся сиве.
Прохання до всіх, кому будь-що відомо про місце перебування розшукуваного повідомити за тел. 0931941795, 0634661066 чи 102. Анонімність гарантують.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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