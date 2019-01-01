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На Волині хочуть залишити лише три райони

На Волині хочуть залишити лише три райони
В Україні триває процес децентралізації. Так, із 468 районів пропонують залишити всього 102, зокрема на Волині – із 16 районів лише 3.

Про це повідомляє міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Геннадій Зубко на своїй сторінці у Facebook.

Зокрема, це – 92 райони, які знаходяться на підконтрольній території України і +10 – на тимчасово окупованих районах Донецької та Луганської областей та АР Крим.

Щодо Волині, ймовірно, йдеться про райони із центрами у Ковелі, Володимирі-Волинському та Луцьку.

Запевняють, такий процес дасть змогу сформувати якісні потужні команди, котрі зможуть координувати, управляти процесами та делегованими повноваженнями від держави.

"Децентралізації вже докорінно змінила систему менеджменту у державі і забезпечила перехід від централізованого радянського управління, яке продовжувалося за всі майже 28 років незалежності, до імплементації європейських стандартів управління. А це демократичність, субсидіарність і відповідальність влади. Новий адмінтерустрій – логічне і необхідне продовження", – йдеться у повідомленні.

Міністр зазначає, така модель дозволить сформувати якісний менеджмент європейського зразка — за показниками розвитку людського потенціалу, якісних послуг і секторальних реформ.

Окрім цього, додає, це дасть можливість не лише побудувати якісну модель управління, а й ефективно використати кошти на місцях, які нині спрямовуються на теперішні майже півтисячі райдержадміністрацій.
На Волині хочуть залишити лише три райони

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Теги: Україна, децентралізація, Волинь, скорочення
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