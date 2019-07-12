Нардеп Лапін прокоментував запровадження Виборчого кодексу





За законопроект №3112-1 проголосували 230 народних депутатів. Голова парламенту Андрій Парубій майже два десятки разів ставив на голосування і закликав народних депутатів повернутися до правок, необхідних в тексті кодексу в другому читанні, аж поки не набралася потрібна кількість голосів.



Народний депутат Ігор Лапін в ефірі телеканалу «Прямий» розповів як відбувалося голосування і як переконували парламентарів проголосувати за Виборчий кодекс, – пише



«Ситуація з 17-ти разовим переконанням депутатського корпусу виглядала досить прикро. Найбільш переконливі моменти були ті, що нам всім йти на вибори, і деякі депутати по одномандатним округам обіцяли виборцям прибрати мажоритарку. Андрій Парубій на цьому акцентував увагу і дякувати Богу депутати дослухалися».



Лапін пояснив, стало відомо, що командою Зеленського було підготовлено інший законопроект, який вони намагалися б внести в новому скликані. Тоді їм нічого не потрібно було б пояснювати стосовно виборчої системи, а так міняти діючий кодекс вже буде «не з руки».



Парламентар коротко окреслив основні пункти, які були прийняті у Виборчому кодексі:



- партійний з’їзд за присутності не менш як 200 делегатів затверджує загальнодержавний виборчий список і висуває кандидатів у депутати.

- список має бути поділений на 27 регіональних списків

- кожен кандидат має бути віднесений як до загальнодержавного, так і одного з регіональних округів.

- за кожним із регіональних округів має бути закріплено не менше п’яти кандидатів.

- їх черговість у загальнодержавному та регіональних списках також визначає з’їзд

- партіям, які мають фракції в поточному скликанні Верховної Ради, надається пріоритетне та гарантоване право на представлення однієї особи у виборчих комісіях.

- усі інші партії, які зареєстрували кандидатів, подають своїх представників і їх визначають уже шляхом жеребкування.

- на виборчому бюлетені буде вказано назва виборів, номер виборчого округу або регіону, три “віконця” для цифр з трафаретами, куди виборець вписуватиме номер партії, за яку він хоче проголосувати. У бюлетені зазначається порядковий номер партії, за яку виборець віддає голос. Нижче за бажанням громадяни можуть вказувати номер кандидата, якого хочуть підтримати виключно від тієї ж партії, за яку голосують. Виборець не може вписати кандидата від іншої партії. Якщо виборець не заповнив це поле, значить, він погоджується з тим порядком кандидатів, який запропонувала партія.



Кандидат – там складна формула «ціна мандата» – Виборча квота обчислюється як ціла частина результату ділення загальної кількості голосів, поданих на підтримку усіх партій, на загальну кількість депутатських мандатів, що дорівнює кількісному складу Верховної Ради або відповідної обласної, міської ради.



Після цього для визначення кількості мандатів, отриманих «прохідними» політсилами в регіонах, комісії ділять кількість голосів, відданих за кожну з них, на «ціну мандату». Ці мандати в регіонах розподіляються між тими кандидатами, які набрали в регіональному списку найбільше голосів у відсотках.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У четвер, 11 липня, Верховна Рада України ухвалила в цілому новий Виборчий кодекс, що передбачає систему відкритих списків на виборах до парламенту.За законопроект №3112-1 проголосували 230 народних депутатів. Голова парламентумайже два десятки разів ставив на голосування і закликав народних депутатів повернутися до правок, необхідних в тексті кодексу в другому читанні, аж поки не набралася потрібна кількість голосів.Народний депутатв ефірі телеканалу «Прямий» розповів як відбувалося голосування і як переконували парламентарів проголосувати за Виборчий кодекс, – пише ВАР «Ситуація з 17-ти разовим переконанням депутатського корпусу виглядала досить прикро. Найбільш переконливі моменти були ті, що нам всім йти на вибори, і деякі депутати по одномандатним округам обіцяли виборцям прибрати мажоритарку. Андрій Парубій на цьому акцентував увагу і дякувати Богу депутати дослухалися».Лапін пояснив, стало відомо, що командою Зеленського було підготовлено інший законопроект, який вони намагалися б внести в новому скликані. Тоді їм нічого не потрібно було б пояснювати стосовно виборчої системи, а так міняти діючий кодекс вже буде «не з руки».Парламентар коротко окреслив основні пункти, які були прийняті у Виборчому кодексі:- партійний з’їзд за присутності не менш як 200 делегатів затверджує загальнодержавний виборчий список і висуває кандидатів у депутати.- список має бути поділений на 27 регіональних списків- кожен кандидат має бути віднесений як до загальнодержавного, так і одного з регіональних округів.- за кожним із регіональних округів має бути закріплено не менше п’яти кандидатів.- їх черговість у загальнодержавному та регіональних списках також визначає з’їзд- партіям, які мають фракції в поточному скликанні Верховної Ради, надається пріоритетне та гарантоване право на представлення однієї особи у виборчих комісіях.- усі інші партії, які зареєстрували кандидатів, подають своїх представників і їх визначають уже шляхом жеребкування.- на виборчому бюлетені буде вказано назва виборів, номер виборчого округу або регіону, три “віконця” для цифр з трафаретами, куди виборець вписуватиме номер партії, за яку він хоче проголосувати. У бюлетені зазначається порядковий номер партії, за яку виборець віддає голос. Нижче за бажанням громадяни можуть вказувати номер кандидата, якого хочуть підтримати виключно від тієї ж партії, за яку голосують. Виборець не може вписати кандидата від іншої партії. Якщо виборець не заповнив це поле, значить, він погоджується з тим порядком кандидатів, який запропонувала партія.Кандидат – там складна формула «ціна мандата» – Виборча квота обчислюється як ціла частина результату ділення загальної кількості голосів, поданих на підтримку усіх партій, на загальну кількість депутатських мандатів, що дорівнює кількісному складу Верховної Ради або відповідної обласної, міської ради.Після цього для визначення кількості мандатів, отриманих «прохідними» політсилами в регіонах, комісії ділять кількість голосів, відданих за кожну з них, на «ціну мандату». Ці мандати в регіонах розподіляються між тими кандидатами, які набрали в регіональному списку найбільше голосів у відсотках.

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