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Погода в Луцьку та Волинській області на вихідні, 13 і 14 липня

Погода в Луцьку та Волинській області на вихідні, 13 і 14 липня
Вихідні у Волинській області пройдуть хмарно з проясненнями.

У суботу і в неділю в Луцьку, Володимир-Волинському, Любешеві,
Маневичах, Ковелі, Світязі можливий невеликий дощ.

Температура повітря вночі від +11 до +14 градусів, удень до +17…+22.

Вітер західний, північно-західний, південно-західний і південний, 1-5 м/с.

На початку наступного тижня очікується хмарна погода з проясненнями, без опадів.

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Теги: погода, Луцьк, Волинь, прогноз
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