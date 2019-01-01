Погода в Луцьку та Волинській області на вихідні, 13 і 14 липня





У суботу і в неділю в Луцьку, Володимир-Волинському, Любешеві,

Маневичах, Ковелі, Світязі можливий невеликий дощ.



Температура повітря вночі від +11 до +14 градусів, удень до +17…+22.



Вітер західний, північно-західний, південно-західний і південний, 1-5 м/с.



На початку наступного тижня очікується хмарна погода з проясненнями, без опадів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Вихідні у Волинській області пройдуть хмарно з проясненнями.У суботу і в неділю в Луцьку, Володимир-Волинському, Любешеві,Маневичах, Ковелі, Світязі можливий невеликий дощ.Температура повітря вночі від +11 до +14 градусів, удень до +17…+22.Вітер західний, північно-західний, південно-західний і південний, 1-5 м/с.На початку наступного тижня очікується хмарна погода з проясненнями, без опадів.

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