У мерії кажуть, що в Луцьку стало менше смердіти

У Луцьку за останню добу інтенсивність неприємного запаху у місті зменшилась.Сьогодні, 12 липня, відбулося чергове засідання тимчасової міжвідомчої комісії з подолання негативної екологічної ситуації у місті, - інформує прес-служба Луцької міської ради.У заході взяли участь й громадські активісти, які стурбовані питанням поширення смороду.Зазначається, що за цей час до групи оперативного реагування “15-80” надійшло два звернення з мікрорайону Вересневе та 5 звернень з району вулиці Львівської. Нових фактів зливу забруднених рідин на поля фільтрації впродовж доби не зафіксували, інтенсивність неприємного запаху значно зменшилась.На полях фільтрації постійно спостерігається здійснення заходів із знезараження відстійників хлорвмісною речовиною. Мешканці також скаржаться на присутність у повітрі хлорного запаху.Так, 9 липня, на замовлення Луцькради, провели лабораторні дослідження якісного стану атмосферного повітря. У всіх пробах зафіксовали факт перевищення гранично-допустимої концентрації за аміаком, сірководнем, оцтовою кислотою.За словами ж завідувача Луцького міськміжрайонного відділу ДУ “Волинський обласний лабораторний центр МОЗ України”, за результатами проведеного лабораторного дослідження якості атмосферного повітря направлені листи для вжиття заходів реагування з метою запобігання отруєння населення міста Луцька до головного управління Держпродспоживслужби, Луцького міського управління охорони здоров’я та Центру ПМСД Луцького району.У свою чергу, начальник управління охорони здоров’ярозповів, що повідомлень про отруєння з лікувально-профілактичних закладів не надходило. Моніторинг за можливим впливом забрудненого повітря на здоров’я населення ведеться постійно.Заступник начальника управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населеннязазначив, згідно класифікатора встановлені концентрації забруднюючих речовин не є підставою для оголошення надзвичайної ситуації. Необхідно провести повторні дослідження або дослідження середньодобових концентрацій забруднюючих речовин у атмосферному повітря міста. Для середньодобової концентрації перевищення має становити від 20 до 29 разів, для разової понад 50 разів.Заступник головного інженера КП “Луцькводоканал”повідомив, що на міських КНС протягом доби зливу сторонніх рідин не зафіксовано, обладнання працює у штатному режимі.Крім того, за його словами, 11 липня провели лабораторне дослідження якості атмосферного повітря на межі санітарно-захисної зони каналізаційно-очисних споруд у с.Липляни та на міських КНС за вибором. Протокол дослідження повітря навколо каналізаційно-насосних станцій засвідчив — перевищень допустимих концентрацій не зафіксовано.Під час наради вирішили на наступне засідання робочої групи запросити представників ТОВ “БІО-ПЕК”, голову Луцької райдержадміністрації, представника Волинського обласного центру з гідрометеорології, ПП “Волиньхімконтроль”.Також вирішили замовити повторне проведення лабораторного контролю за станом атмосферного повітря у Луцьку з районів, де найбільше поширюється сморід (Львівська, ЛПЗ, Вересневе) ДУ ВОЛЦ МОЗ України та направити звернення до головного управління Держпродспоживслужби у Волинській області з проханням вжити заходів реагування відповідно до повноважень та чинного законодавства.