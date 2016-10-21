Систему субсидій можуть змінити до наступного опалювального сезону
Сьогодні, 20:47
Міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Геннадій Зубко заявив про необхідність зміни системи субсидій до наступного опалювального сезону.
Про це пишуть Факти.
"Ми розуміємо, що систему субсидій потрібно вдосконалити й потрібно дивитися там, де дійсно сім’ї потребують підтримки, але з тих чи інших причин вони її не отримали. Дійсно, до нового опалювального сезону потрібно переглянути систему субсидій та подивитися, що ми можемо робити", – заявив міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Геннадій Зубко.
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Про це пишуть Факти.
"Ми розуміємо, що систему субсидій потрібно вдосконалити й потрібно дивитися там, де дійсно сім’ї потребують підтримки, але з тих чи інших причин вони її не отримали. Дійсно, до нового опалювального сезону потрібно переглянути систему субсидій та подивитися, що ми можемо робити", – заявив міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Геннадій Зубко.
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