Систему субсидій можуть змінити до наступного опалювального сезону

Геннадій Зубко заявив про необхідність зміни системи субсидій до наступного опалювального сезону.



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"Ми розуміємо, що систему субсидій потрібно вдосконалити й потрібно дивитися там, де дійсно сім’ї потребують підтримки, але з тих чи інших причин вони її не отримали. Дійсно, до нового опалювального сезону потрібно переглянути систему субсидій та подивитися, що ми можемо робити", – заявив міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Геннадій Зубко.

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