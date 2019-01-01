Повідомили, коли завершать ремонт перехрестя вулиць Ківерцівської і Карпенка-Карого





Про це повідомляють у



У п'ятницю, 12 липня, перший заступник міського голови Григорій Недопад та радник міського голови Ігор Поліщук виїхали на об’єкт, щоб ознайомитися з ходом ремонтних робіт.



Відомо, з міського бюджету виділили 11 мільйонів гривень.



«Через старість водопровідних мереж та зливової каналізації на цьому перехресті були дуже глибокі просідання, тому прийнято рішення зробити капітальний ремонт із заміною мереж», – розповідає Ігор Поліщук.



Також він додає, щоб замінити всі труби, потрібен час, тому й не дивно, що багато лучан запитують, коли завершать роботи, адже на тій ділянці дороги дуже насичений рух транспорту.



"Для того, щоб зробити роботи капітально і найближчі мінімум років десять до цього перехрестя не повертатися, нам потрібно замінити мережі та покласти асфальт. Зараз триває активна фаза укладання пластикових труб, термін експлуатації яких більше тридцяти років, а вже після завершення цих робіт підрядник розпочне дорожні роботи», – пояснює радник міського голови.



За словами першого заступника міського голови Григорія Недопада, ремонт перехрестя вулиць Ківерцівська та Карпенка-Карого несе за собою дуже багато незручностей, оскільки тут завжди велике скупчення автомобілів.



«Щоб зменшити навантаження та пришвидшити проїзд на перехресті, ми стараємося регулювати рух транспорту. Перед перекриттям руху, ми озвучили інформацію про незручності в пресі, зараз ще раз просимо вибачення. Однак коли роботи буде завершено, то це буде дуже комфортна ділянка дороги нашого міста», – зауважив він.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На перехресті вулиць Ківерцівська та Карпенка-Карого триває капітальний ремонт. Так, до другої половини серпня на цій частині автошляху обіцяють завершити роботи.Про це повідомляють у Луцькій міськраді У п'ятницю, 12 липня, перший заступник міського головита радник міського головивиїхали на об’єкт, щоб ознайомитися з ходом ремонтних робіт.Відомо, з міського бюджету виділили 11 мільйонів гривень.«Через старість водопровідних мереж та зливової каналізації на цьому перехресті були дуже глибокі просідання, тому прийнято рішення зробити капітальний ремонт із заміною мереж», – розповідає Ігор Поліщук.Також він додає, щоб замінити всі труби, потрібен час, тому й не дивно, що багато лучан запитують, коли завершать роботи, адже на тій ділянці дороги дуже насичений рух транспорту."Для того, щоб зробити роботи капітально і найближчі мінімум років десять до цього перехрестя не повертатися, нам потрібно замінити мережі та покласти асфальт. Зараз триває активна фаза укладання пластикових труб, термін експлуатації яких більше тридцяти років, а вже після завершення цих робіт підрядник розпочне дорожні роботи», – пояснює радник міського голови.За словами першого заступника міського голови Григорія Недопада, ремонт перехрестя вулиць Ківерцівська та Карпенка-Карого несе за собою дуже багато незручностей, оскільки тут завжди велике скупчення автомобілів.«Щоб зменшити навантаження та пришвидшити проїзд на перехресті, ми стараємося регулювати рух транспорту. Перед перекриттям руху, ми озвучили інформацію про незручності в пресі, зараз ще раз просимо вибачення. Однак коли роботи буде завершено, то це буде дуже комфортна ділянка дороги нашого міста», – зауважив він.

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