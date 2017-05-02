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ЗМІ назвали, хто може стати головою Володимир-Волинської РДА

ЗМІ назвали, хто може стати головою Володимир-Волинської РДА
Очільницею Володимир-Волинської райдержадміністрації може стати Юлія Пашкова, яка наразі дотична до партії Олега Ляшка, а її минуле пов’язують із регіоналами.

Інфоматор журналістів БУГу підтвердив інформацію про можливе призначення Юлії Пашкової.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський 9 липня підписав указ про звільнення голови Володимир-Волинської РДА Наталії Василець.

У той же час, інсайдер додав, що пані Пашкова налаштована рішуче і якщо таки стане головою РДА, відразу візьметься за зміни. Влаштує своєрідну “чистку”, в результаті якої не виключені численні звільнення нинішнього апарату РДА.
ЗМІ назвали, хто може стати головою Володимир-Волинської РДА

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Теги: кадри, РДА, Володимир-Волинський
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