ЗМІ назвали, хто може стати головою Володимир-Волинської РДА

Юлія Пашкова, яка наразі дотична до партії Олега Ляшка, а її минуле пов’язують із регіоналами.



Інфоматор журналістів



Нагадаємо, президент Володимир Зеленський Наталії Василець.



У той же час, інсайдер додав, що пані Пашкова налаштована рішуче і якщо таки стане головою РДА, відразу візьметься за зміни. Влаштує своєрідну “чистку”, в результаті якої не виключені численні звільнення нинішнього апарату РДА.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Очільницею Володимир-Волинської райдержадміністрації може стати, яка наразі дотична до партії, а її минуле пов’язують із регіоналами.Інфоматор журналістів БУГу підтвердив інформацію про можливе призначення Юлії Пашкової.Нагадаємо, президент Володимир Зеленський 9 липня підписав указ про звільнення голови Володимир-Волинської РДАУ той же час, інсайдер додав, що пані Пашкова налаштована рішуче і якщо таки стане головою РДА, відразу візьметься за зміни. Влаштує своєрідну “чистку”, в результаті якої не виключені численні звільнення нинішнього апарату РДА.

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