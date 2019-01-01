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4-річний хлопчик – наймолодший косар Волині

4-річний хлопчик – наймолодший косар Волині
У Ківерцях пройшов щорічний День косарів, де чоловіки змагаються у вправності, швидкості та якості. Серед учасників – 4-річний волинянин Влад Долинчук.

Уперше Владислав узяв косу в руки у три роки, - пише газета Волинь-нова.

Енергійна дитина постійно цікавилася, що роблять старші члени родини і проявляла до їхньої зайнятості інтерес.

Коли треба працювати на городі, він навіть може сказати: «Ви сидіть, а я буду робити». Тож відбивати охоту до роботи дитині не стали. Прадід Володя зробив для нього індивідуальну косу відповідно до зросту і взяв із собою на город. Тримаючи правнука за руку, поклали перші покоси. А потім передавати Владику майстерність давнього ремесла почав і дід Андрій. Як тільки на городі підростає трава, утрьох беруться за коси.

Найкращих знавців ремесла нагороджували мотокосами. Владик ішов у тандемі з досвідченими дорослими косарями, рівнявся зі своїми наставниками. Дід Андрій став цьогорічним переможцем конкурсу, щоправда, серед умільців він також добре відомий — уже здобував цей титул у 2017 році.

"Найменший косар у Волинській області! Я пишаюся своїм сином, бо він уже другий рік поспіль бере участь у конкурсі, продовжує сімейну традицію, — радіє батько Володимир Бут–Гусаїм.

До речі, за участь у святі хлопчик–косарик отримав грамоту міського голови.

"Ми прищеплюємо синові відповідальність і любов до праці, адже колись йому доведеться виховувати і своїх дітей", — зазначає Володимир Бут–Гусаїм.

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Теги: косар, дитина
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