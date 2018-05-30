Луцькрада вимагає закрити «смердюче» підприємство





Про це повідомляє



"Луцька міська рада надіслала лист Держпродслужбі у Волинській області з проханням видати припис та зупинити роботу ТОВ “Біопаливно-енергетична компанія”, яке розміщує рідкі відходи виробництва на орендованих полях фільтрації, створюючи осередок забруднення довкілля, до повного очищення полів фільтрації від забрудненого ґрунту та рідин, що створюють нестерпний сморід, та заборонити скид рідких відходів виробництва на поля фільтрації у подальшому", – йдеться у повідомленні.



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До листа додали результати перевірки якості атмосферного повітря, згідно з якими виявили перевищення гранично-допустимої концентрації вмісту аміаку, сірководню та оцтової кислоти.



Нагадаємо, виявили, що в деяких мікрорайонах Луцька вміст аміаку у повітрі в 22 рази більший за норму.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Луцька міська рада звернулася до Держпродслужби у Волинській області про припинення роботи ТОВ “БІО-ПЕК”.Про це повідомляє Луцька міськрада "Луцька міська рада надіслала лист Держпродслужбі у Волинській області з проханням видати припис та зупинити роботу ТОВ “Біопаливно-енергетична компанія”, яке розміщує рідкі відходи виробництва на орендованих полях фільтрації, створюючи осередок забруднення довкілля, до повного очищення полів фільтрації від забрудненого ґрунту та рідин, що створюють нестерпний сморід, та заборонити скид рідких відходів виробництва на поля фільтрації у подальшому", – йдеться у повідомленні.До листа додали результати перевірки якості атмосферного повітря, згідно з якими виявили перевищення гранично-допустимої концентрації вмісту аміаку, сірководню та оцтової кислоти.Нагадаємо, виявили, що в деяких мікрорайонах Луцька вмісту повітрі в 22 рази більший за норму.

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